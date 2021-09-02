"Я календарь переверну...": лучшие мемы и фотожабы о "3 сентября" Шуфутинского
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Песня "3 сентября" Михаила Шуфутинского уже давно стала символом осени.
Близится тот самый день, когда "горят костры рябин". Да, вы не ошиблись, совсем скоро наступит 3-е сентября, а это значит, что пора смеяться с подборки мемов и фотожаб о легендарной песне Михаила Шуфутинского, которую мы заботливо для вас приготовили. Кстати, в этом году хиту исполняется 28 лет.
Почему Шуфутинский поет про 3-е сентября
Шутки о хите Шуфутинского впервые стали появляться в 2011 году, когда в сети появилась фотография американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни Шуфутинского. Пользователи отмечали внешнее сходство между двумя исполнителями.
По словам автора текста песни Игоря Николаева, ничего особого в этой дате нет. Просто эти слова хорошо ложились на мелодию. Это подтвердил в одном из интервью и сам Шуфутинский. "Не произошло ничего такого страшного, трагического или, наоборот, уникального, фантастически веселого". — говорил он. Единственное знаковое событие для Шуфутинского, случившееся 3-го сентября, произошло лишь спустя 2 года с момента выхода песни: у артиста родился его первый внук.
И снова 3-е сентября: мемы и фотожабы о песне Шуфутинского
"3 сентября": полный текст песни
1-й куплет
Все не то, все не так
Ты мой друг, я твой враг
Как же так все у нас с тобою
Был апрель и в любви мы клялись
Но увы пролетел желтый лист
По бульварам Москвы
Припев
Третье сентября, день прощания
День, когда горят костры рябин
Как костры горят обещания
В день, когда я совсем один
Я календарь переверну
И снова третье сентября
На фото я твое взгляну
И снова третье сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября
Но почему, но почему
Расстаться все же нам пришлось
Ведь было все у нас всерьез второго сентября.
2-й куплет
Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын
Все хотят теплоты и ласки
Мы в любовь как в игру на холодном на льду
Поиграли с тобой, но пришел сам собой
Третье сентября — день прощанья
День, когда горят костры рябин
Как костры, горят обещания
В день, когда я совсем один.
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