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"Я календарь переверну...": лучшие мемы и фотожабы о "3 сентября" Шуфутинского

Автор
О. Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
35
"3 сентября" мемы, смешные картинки Новость обновлена 31 августа 2021, 16:52
"3 сентября" мемы, смешные картинки

Песня "3 сентября" Михаила Шуфутинского уже давно стала символом осени.

Близится тот самый день, когда "горят костры рябин". Да, вы не ошиблись, совсем скоро наступит 3-е сентября, а это значит, что пора смеяться с подборки мемов и фотожаб о легендарной песне Михаила Шуфутинского, которую мы заботливо для вас приготовили. Кстати, в этом году хиту исполняется 28 лет.

Почему Шуфутинский поет про 3-е сентября

Шутки о хите Шуфутинского впервые стали появляться в 2011 году, когда в сети появилась фотография американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни Шуфутинского. Пользователи отмечали внешнее сходство между двумя исполнителями.

"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки

По словам автора текста песни Игоря Николаева, ничего особого в этой дате нет. Просто эти слова хорошо ложились на мелодию. Это подтвердил в одном из интервью и сам Шуфутинский. "Не произошло ничего такого страшного, трагического или, наоборот, уникального, фантастически веселого". — говорил он. Единственное знаковое событие для Шуфутинского, случившееся 3-го сентября, произошло лишь спустя 2 года с момента выхода песни: у артиста родился его первый внук.

И снова 3-е сентября: мемы и фотожабы о песне Шуфутинского

"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки
"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября": полный текст песни

1-й куплет

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Припев

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

2-й куплет

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

Третье сентября — день прощанья

День, когда горят костры рябин

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один.

Также мы собрали для вас лучшие мемы и шутки о 1 сентября. А также поздравления с Днем знаний.

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