"Я календарь переверну...": лучшие мемы и фотожабы о "3 сентября" Шуфутинского

Песня "3 сентября" Михаила Шуфутинского уже давно стала символом осени.

Близится тот самый день, когда "горят костры рябин". Да, вы не ошиблись, совсем скоро наступит 3-е сентября, а это значит, что пора смеяться с подборки мемов и фотожаб о легендарной песне Михаила Шуфутинского, которую мы заботливо для вас приготовили. Кстати, в этом году хиту исполняется 28 лет.

Почему Шуфутинский поет про 3-е сентября

Шутки о хите Шуфутинского впервые стали появляться в 2011 году, когда в сети появилась фотография американского рэпера Рика Росса с цитатой из песни Шуфутинского. Пользователи отмечали внешнее сходство между двумя исполнителями.

"3 сентября" мемы, смешные картинки

По словам автора текста песни Игоря Николаева, ничего особого в этой дате нет. Просто эти слова хорошо ложились на мелодию. Это подтвердил в одном из интервью и сам Шуфутинский. "Не произошло ничего такого страшного, трагического или, наоборот, уникального, фантастически веселого". — говорил он. Единственное знаковое событие для Шуфутинского, случившееся 3-го сентября, произошло лишь спустя 2 года с момента выхода песни: у артиста родился его первый внук.

И снова 3-е сентября: мемы и фотожабы о песне Шуфутинского

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября" мемы, смешные картинки

"3 сентября": полный текст песни

1-й куплет

Все не то, все не так

Ты мой друг, я твой враг

Как же так все у нас с тобою

Был апрель и в любви мы клялись

Но увы пролетел желтый лист

По бульварам Москвы

Припев

Третье сентября, день прощания

День, когда горят костры рябин

Как костры горят обещания

В день, когда я совсем один

Я календарь переверну

И снова третье сентября

На фото я твое взгляну

И снова третье сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября

Но почему, но почему

Расстаться все же нам пришлось

Ведь было все у нас всерьез второго сентября.

2-й куплет

Журавлей белый клин твоя дочь и мой сын

Все хотят теплоты и ласки

Мы в любовь как в игру на холодном на льду

Поиграли с тобой, но пришел сам собой

Третье сентября — день прощанья

День, когда горят костры рябин

Как костры, горят обещания

В день, когда я совсем один.

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