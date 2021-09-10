Яке свято 10 вересня: народні прикмети і заборони

10 вересня православні віруючі згадують святих Анну Пророчицю і Саву Крипецького

У п’ятницю, 10 вересня, в православній церкві вшановують пам’ять праведної Анни Пророчиці і преподобного Сави Крипецького.

Анна, родом із Єрусалима, була благочестивою вдовою. Їй одній з перших пощастило побачити Ісуса Христа у дитячому віці. За своє смиренне життя Господь обдарував Ганну даром пророцтва.

Що стосується Сави Крипецкого (Псковського), що він жив в 15 столітті. Прийняв постриг на Афоні, а після відправився в Псков. Дотримувався строгого посту і багато молився. До нього приходили за мудрою порадою, а одного разу до Сави звернувся сам Ярослав Мудрий.

Анна Пророчиця

У народі Анну і Саву прозвали Скиртниками, оскільки зазвичай 10 вересня завершувалось останнє збирання хлібів: вивозили з полів снопи, які укладали в скирти.

Сава Крипецький

Народні прикмети 10 вересня:

Сухий вересень — прикмета того, що зимові дні настануть нескоро.

Гуси і журавлі ще не відлетіли у теплі края — зима буде пізньою і теплою.

Народжені 10 вересня люди горді і незалежні. Вони можуть стати хорошими лікарями. Носити їм слід агат або хризоліт.

Що не можна робити 10 вересня:

Вважали, що в цей день легко заблукати, тому не варто ходити в ліс.

Вірили, що з дружиною може трапитись біда, якщо чоловік заговорить до тещі.

Не можна лаятися, інакше чекай неприємностей.

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