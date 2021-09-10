Какой праздник 10 сентября: народные приметы и запреты

10 сентября православные верующие вспоминают святых Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого

В пятницу, 10 сентября, в православной церкви почитают память праведной Анны Пророчицы и преподобного Саввы Крыпецкого.

Анна, родом из Иерусалима, была благочестивой вдовой. Ей одной из первых посчастливилось увидеть Иисуса Христа во младенческом возрасте. За свою смиренную жизнь Господь одарил Анну даром пророчества.

Что касается Саввы Крыпецкого (Псковского), что он жил в 15 веке. Принял постриг в Афоне, а после отправился в Псков. Соблюдал строгий пост и много молился. К нему приходили за мудрым советом, а однажды к Савве обратился сам Ярослав Мудрый.

Анна Пророчица

В народе Анну и Савву прозвали Скирдниками, поскольку обычно 10 сентября завершалась последняя уборка хлебов: вывозили с полей снопы, которые укладывали в скирды.

Савва Крыпецкий

Народные приметы 10 сентября:

Сухой сентябрь – примета того, что зимние дни наступят нескоро.

Гуси и журавли еще не улетели в теплые края – зима будет поздней и теплой.

Родившиеся 10 сентября люди гордые и независимые. Они могут стать хорошими врачами. Носить им следует агат или хризолит.

Что нельзя делать 10 сентября:

Считали, что в этот день легко заблудиться, поэтому не стоит ходить в лес.

Верили, что с женой может случиться беда, если мужчина заговорит к теще.

Нельзя ругаться, иначе жди неприятностей.

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