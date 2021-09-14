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Яке свято 14 вересня: народні прикмети і заборони

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
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Свято 14 вересня 2021 Новина оновлена 13 вересня 2021, 13:03
Свято 14 вересня 2021

Цей день в старовину називали початком бабиного літа

У вівторок, 14 вересня, православні віруючі вшановують пам’ять святого Симеона Стовпника, або як говорили в народі — Семена Літопроводця.

Симеон був сирійським ченцем, який жив в 4-5 століттях на південному сході Малої Азії. Він умів зціляти духовні і тілесні недуги, а також бачив майбутнє. Багатьох він направив на шлях істинний. Навіть імператори і царі з різних куточків світу зверталися до нього за порадами.

Симеон Стовпник
Симеон Стовпник

14 вересня в народі говорили про початок Бабиного літа, коли починалася відлига після перших осінніх холодів. В цей час часто влаштовували гучні гуляння з піснями і хороводами. Так відзначалося свято врожаю, коли віддавалася подяка Матері-землі. У цей період завершувалися сезонні роботи на городах.

Народні прикмети про погоду 14 вересня:

  • Тепла погода віщує теплу зиму.
  • Суха погода — восени теж буде мало дощів.
  • Погода дощова — осінь буде з великою кількістю опадів.
  • Багато павутини — осінь буде сухою і довгою.

Що не можна робити 14 вересня:

  • Щоб в будинку оселилася удача 13 вересня заборонено було викидати залишки їжі. Продукти віддавали тваринам або годували бездомних.
  • Небажано влаштовувати сухе прибирання (так можна вимести удачу з оселі).
  • Не варто в цей день висловлювати невдоволення. В іншому випадку, зіткнетеся з бідою.

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