Яке свято 18 вересня: народні прикмети і заборони

Цей день вважався щасливим для передбачень

У суботу, 18 вересня, православні віруючі вшановують пам’ять пророка Захарії і святої Єлизавети. В Україні відзначають своє свято фармацевти, а також винахідники.

Єлизавета і Захарій були батьками Іоанна Хрестителя. Згідно з переказами, Єлизавета була двоюрідною сестрою Марії, і саме вона передбачила родичці народження Спасителя. Коли на християн відбувалися гоніння, Захарія, який був священиком, вбили під час служіння, а Єлизавета, яка ховалася з сином, через 40 днів померла в пустелі до того дня, коли Іоанн з’явився народу ізраїльському.

Святі Захарій і Єлизавети

У день пам’яті батьків Хрестителя, в народі було прийнято гадати. 18 вересня передбачення виявляються правдивими. А щоб бути здоровим протягом усього року, в цей день ходили в баню і парилися.

Крім цього, 18 вересня березовими віниками виганяли Кумоху — одну з представниць нечистої сили. Вірили, що крім капості чекати від неї було нічого.

Щорічно в третю суботу вересня в Україні відзначають своє професійне свято фармацевти, яке було встановлено згідно з указом президента України "Про День фармацевтичного працівника" від 7 вересня 1999 року № 1128/99.

День фармацевта України

День винахідника і раціоналізатора також щорічно відзначається в третю суботу вересня. Професійне свято було засновано указом президента в 1994 році.

Народні прикмети 18 вересня:

Листя пожовкло раніше покладеного терміну, прикмета того, що осінь буде ранньою, а зима — суворою.

Якщо листя горобини пожовкло, то зима настане рано і буде холодною.

Багато ягід на горобині — за прикметами, буде дощова осінь.

Передбачене в цей день обов’язково збудеться.

Що не можна робити 18 вересня:

Щоб не захворіти на протязі року, 18 вересня одягали тільки свіжу білизну і чистий одяг.

Не варто в цей день грати в азартні ігри, а ось гадати не забороняється.

Не можна 18 вересня брати в руки сипучі речі, інакше удача крізь пальці витече.

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