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Какой праздник 18 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Праздник 18 сентября 2021
Праздник 18 сентября 2021

Этот день считался счастливым для предсказаний

В субботу, 18 сентября, православные верующие почитают память пророка Захарии и святой Елизаветы. В Украине отмечают свой праздник фармацевты, а также изобретатели.

Елизавета и Захарий являлись родителями Иоанна Крестителя. Согласно преданию, Елизавета была двоюродной сестрой Марии, и именно она предсказала родственнице рождения Спасителя. Когда на христиан совершались гонения, Захария, который был священником, убили во время служения, а Елизавета, которая пряталась с сыном, спустя 40 дней умерла в пустыне до того дня, когда Иоанн явился народу израильскому.

Святые Захарий и Елизаветы
Святые Захарий и Елизаветы

В день памяти родителей Крестителя, в народе было принято гадать. 18 сентября предсказания оказываются правдивыми. А чтобы быть здоровым в течении всего года, в этот день ходили в баню и парились.

Кроме этого, 18 сентября березовыми вениками выгоняли Кумоху — одну из представительниц нечистой силы. Верили, что кроме пакости ждать от нее было нечего.

Ежегодно в третью субботу сентября в Украине отмечают свой профессиональный праздник фармацевты, который был установлен согласно указу президента Украины "О Дне фармацевтического работника" от 7 сентября 1999  года № 1128/99.

День фармацевта Украины
День фармацевта Украины

День изобретателя и рационализатора также ежегодно отмечается в третью субботу сентября. Профессиональный праздник был учрежден указом президента в 1994 году.

Народные приметы 18 сентября:

  • Листья пожелтели раньше положенного срока, примета того, что осень будет ранней, а зима – суровой.
  • Если листья рябины пожелтели, то зима наступит рано и будет холодной.
  • Много ягод на рябине – по приметам, будет дождливая осень.
  • Предсказанное в этот день обязательно сбудется.

Что нельзя делать 18 сентября:

  • Чтобы не заболеть в течении года, 18 сентября одевали только свежее белье и чистую одежду.
  • Не стоит в этот день играть в азартные игры, а вот гадать не запрещается.
  • Нельзя 18 сентября брать в руки сыпучие вещи, иначе удача сквозь пальцы утечет.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в сентябре 2021 года.

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты
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