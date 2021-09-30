Рус

До Польщі знову можна буде дістатися на поїзді: коли запустять напрямок Київ-Перемишль

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8
Пшемисль знаходиться в 12 кілометрах від українського кордону Новина оновлена 30 вересня 2021, 16:41
Пшемисль знаходиться в 12 кілометрах від українського кордону

Поїздки в Польщу будуть здійснюватися на "Інтерсіті +" з вагонів виробництва Hyundai Rotem

Вже 10 жовтня "Укрзалізниця" відновить міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

Про це інформує прес-служба компанії.

Повідомляється, що відновити ж/д зв’язок з країною ЄС вдалося завдяки тісній співпраці України і Польщі в цьому питанні.

Поки квитків у продажу немає: вони будуть доступні з 1 жовтня на сайті booking.uz.gov.ua, а також в касах вокзалів.

Курсувати в польський Перемишль (Пшемисль) і назад до Києва буде потяг "Інтерсіті+" з вагонів виробництва Hyundai Rotem.

Відзначимо, що це місто знаходиться в 12-ти кілометрах від кордону України і є важливою митної станцією на залізничній магістралі Львів-Краків. Населення Перемишля становить трохи більше 60 тисяч чоловік, проте тут можна прогулятися колоритними вуличками, після чого — почати подорож в будь-яку точку ЄС.

Нагадаємо, Польща відкрила свої кордони для українських туристів не так давно — на початку вересня. Всього ж на даний момент для наших громадян відкриті 133 країни, які готові приймати мандрівників в пандемію.

Теги:
#Польща #Укрзалізниця #Поїзд #Пшемисль
Дмитро Разумков
Політика
Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
Наступ на Разумкова почався: "Слуга народу" запросила підписні листи для зняття спікера Ради
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в Броварах виявилася постановкою: військові відпрацьовували звільнення заручників в РДА
Штурм РДА та заручники: в поліції розповіли, що насправді відбувається в Броварах (відео)
Дата публікації
Категорія
Фоторепортажі вересня
Перемога Усика, сутички під Радою і закон про олігархів: вересень очима "Телеграфу" (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
У жовтні очікується зростання тарифів
Зростання тарифів, осінній призов і штрафи на дорогах - що зміниться в Україні з 1 жовтня
Дата публікації
Категорія
На любителів барів з жовтня можуть чекати неприємні сюрпризи
Кафе й ресторани готуються до "сухого закону": що відбулося