До Польщі знову можна буде дістатися на поїзді: коли запустять напрямок Київ-Перемишль

Поїздки в Польщу будуть здійснюватися на "Інтерсіті +" з вагонів виробництва Hyundai Rotem

Вже 10 жовтня "Укрзалізниця" відновить міжнародне залізничне сполучення з Польщею.

Про це інформує прес-служба компанії.

Повідомляється, що відновити ж/д зв’язок з країною ЄС вдалося завдяки тісній співпраці України і Польщі в цьому питанні.

Поки квитків у продажу немає: вони будуть доступні з 1 жовтня на сайті booking.uz.gov.ua, а також в касах вокзалів.

Курсувати в польський Перемишль (Пшемисль) і назад до Києва буде потяг "Інтерсіті+" з вагонів виробництва Hyundai Rotem.

Відзначимо, що це місто знаходиться в 12-ти кілометрах від кордону України і є важливою митної станцією на залізничній магістралі Львів-Краків. Населення Перемишля становить трохи більше 60 тисяч чоловік, проте тут можна прогулятися колоритними вуличками, після чого — почати подорож в будь-яку точку ЄС.

Нагадаємо, Польща відкрила свої кордони для українських туристів не так давно — на початку вересня. Всього ж на даний момент для наших громадян відкриті 133 країни, які готові приймати мандрівників в пандемію.