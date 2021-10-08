Яке свято 8 жовтня: народні прикмети і заборони

У народі відзначається Сергій Капусник, а в світі День яйця

У п’ятницю, 8 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Сергія Радонезького, якого в народі прозвали Сергієм Капусником. Також своє професійне свято відзначають усі юристи України, а в світі — Міжнародний день яйця.

Святий Сергій при народженні отримав ім’я Варфоломій. У 23 роки прийняв постриг і отримав ім’я Сергій. Створив обитель, перетворену пізніше в Троїце-Сергієву Лавру — найбільший монастир Росії, розташований в центрі міста Сергієв Посад Московської області. Сергій Радонезький прославився своєю миролюбністю і смиренням, і завжди закликав інших служителів церкви харчуватися тільки плодами своєї праці, а не брати подаяння.

Сергій Радонезький

На Сергія Капусника, коли приходили перші заморозки, починали рубати і солити капусту. На стіл в цей день подавалися пиріжки з капустою, а перший з них було прийнято закопувати в тому місці, де ріс овоч.

На Сергія Капусника люди зазвичай рубали капусту

Всесвітній день яйця щорічно відзначається у другу п’ятницю жовтня. Це незвичайне свято в 1996 році ініціювала Міжнародна яєчна комісія на конференції у Відні (Австрія). Міжнародний день яйця — це свято всіх любителів яєць, омлетів, запіканок і яєчні. Даний продукт є універсальним в харчуванні, адже його вживання може бути найрізноманітнішим.

Народні прикмети 8 жовтня:

Гарна погода в цей день — такою вона буде ще протягом трьох тижнів.

Березові листи ще не опали — прикмета, що сніг випаде нескоро.

Віє вітер південний — зима буде теплою, західний — сніжною, північний — холодної.

Якщо випав перший сніг, зими не буде ще більше місяця.

Що не можна робити 8 жовтня:

Не можна в цей день злитися і лаятися.

У це свято забороняється відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Небажано піднімати знайдені на землі речі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.