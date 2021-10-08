Яке свято 8 жовтня: народні прикмети і заборони
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У народі відзначається Сергій Капусник, а в світі День яйця
У п’ятницю, 8 жовтня, православні віруючі вшановують пам’ять преподобного Сергія Радонезького, якого в народі прозвали Сергієм Капусником. Також своє професійне свято відзначають усі юристи України, а в світі — Міжнародний день яйця.
Святий Сергій при народженні отримав ім’я Варфоломій. У 23 роки прийняв постриг і отримав ім’я Сергій. Створив обитель, перетворену пізніше в Троїце-Сергієву Лавру — найбільший монастир Росії, розташований в центрі міста Сергієв Посад Московської області. Сергій Радонезький прославився своєю миролюбністю і смиренням, і завжди закликав інших служителів церкви харчуватися тільки плодами своєї праці, а не брати подаяння.
На Сергія Капусника, коли приходили перші заморозки, починали рубати і солити капусту. На стіл в цей день подавалися пиріжки з капустою, а перший з них було прийнято закопувати в тому місці, де ріс овоч.
Всесвітній день яйця щорічно відзначається у другу п’ятницю жовтня. Це незвичайне свято в 1996 році ініціювала Міжнародна яєчна комісія на конференції у Відні (Австрія). Міжнародний день яйця — це свято всіх любителів яєць, омлетів, запіканок і яєчні. Даний продукт є універсальним в харчуванні, адже його вживання може бути найрізноманітнішим.
Народні прикмети 8 жовтня:
- Гарна погода в цей день — такою вона буде ще протягом трьох тижнів.
- Березові листи ще не опали — прикмета, що сніг випаде нескоро.
- Віє вітер південний — зима буде теплою, західний — сніжною, північний — холодної.
- Якщо випав перший сніг, зими не буде ще більше місяця.
Що не можна робити 8 жовтня:
- Не можна в цей день злитися і лаятися.
- У це свято забороняється відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
- Небажано піднімати знайдені на землі речі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні і державні свята відзначаються в жовтні 2021 року.
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