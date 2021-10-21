Зорепад Оріоніди цієї ночі досягне свого піку: де дивитися і як загадувати бажання

Обіцяється до 30 падаючих зірок на годину

У ніч на 22 жовтня на небі можна буде побачити зорепад Оріоніди. Метеорний потік створює комета Галлея. Спостерігачеві здається, що метеори вилітають із сузір’я Оріона. З цієї причини в честь нього і назвали зорепад. Метеори досить швидкі: на годину може пролітати до 20-30.

Земля зараз проходить крізь потік частинок каменю і льоду, залишених позаду себе кометою Галлея. Метеори врізаються в нашу атмосферу і згоряють, утворюючи в небі яскраві смуги. Комета створює метеоритні дощі двічі на рік: у жовтні і травні. Саму комету можна побачити тільки раз в 75 років.

За метеорним потоком Оріоніди найкраще спостерігати за містом, так як міське освітлення (особливо великих мегаполісів) не дозволить розгледіти цей зорепад. Ніякого спеціального устаткування для цього не потрібно. Просто дайте очам звикнути до темряви протягом 20 хвилин і починайте пильно дивитися в небо.

Астрологи кажуть про те, що метеорний потік несе в собі позитивну енергію, тому в цей час можна загадувати сміливі бажання.

Як загадати бажання в зорепад

Помітивши одну падаючу зірку, сконцентруйтеся на ній. Загадувати бажання найкраще, стоячи обличчям до Сходу. Зірки виконують тільки найсильніші бажання, тому бажання повинно бути самим заповітним і сокровенним. Встигнути загадати його потрібно, поки падає зірка. Також не варто використовувати в формулюванні бажання частку "не". Бажайте то, що ви хочете, а не те, що не хочете.

Нагадаємо, що 20 жовтня відбулося "кривава повня". Як це було — дивіться в матеріалі "Телеграфа".