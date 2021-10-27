"Боротьба з багами діджиталізації": дівчина три місяці не може отримати сертифікат вакцинації через помилку в Helsi

Через помилки в Helsi неможливо згенерувати COVID-сертифікат у "Дії"

В Україні сертифікати вакцинації стали необхідністю та пропуском до різноманітних закладів регіонів "червоної" зони. Також без них заборонено їздити країною автобусами, поїздами і навіть літаками. Однак є випадки, коли вакциновані громадяни не можуть отримати сертифікат через помилки в системі

Як розповіла користувач Facebook Анастасія Марченко, свій сертифікат вакцинації вона не може отримати вже три місяці, незважаючи на наявність двох вакцин від COVID-19.

За словами дівчини, другу дозу щеплення їй зробили ще 6 серпня, проте з того часу згенерувати сертифікат у "Дії" їй так і не вдалося.

Виною всьому стала помилка в інформаційній системі Helsi, дані до якої вносять лікарі поліклінік.

"Звернулась до лікаря, яка проводила вакцинацію і вона побачила, що в моєму профайлі Helsi крім двох даних, які вона внесла про мою вакцинацію, присутні ще якісь два неповні записи дивного змісту . У них не було вказано ні хто їх зробив, не було вказано тип вакцинації, і обидві вони були зроблені о 3 годині ночі в різні дати , одна з яких у квітні 2021 року, коли вакцинацію ще особливо не проводили. Моя лікарка не змогла пояснити звідки ці записи, але дала зрозуміти, що "Дія" саме тому не генерує мені сертифікат", — розповіла Анастасія.

Після цього дівчина зверталася і в службу підтримки Helsi, де їй натякнули, що "і так багато справ", потім прямо писала директору Helsi Євгену Донцю, який також розвів руками у подиві, як записи взагалі там могли опинитися, якщо через систему Helsi вони не проходили. Не допомогли також МОЗ та підтримка "Дії".

Ось як виглядають записи про вакцинацію Анастасії Марченко у Helsi:

У Helsi внесли відразу чотири записи про вакцинацію

Дівчина просить фахівців, які можуть допомогти їй вирішити це питання, відгукнутися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з проблемами з отриманням електронних сертифікатів у "Дії" зіткнулися багато українців і у всіх були різні на те причини.