Після "корони" шанс захворіти знову злітає у 11 разів? Голова МОЗ викликав резонанс (відео)

Ляшко заявив, що ті, хто вже перехворів на COVID-19, уразливі перед новим зараженням

Глава МОЗ України Віктор Ляшко у прямому ефірі озвучив результати дослідження з коронавірусу, з якими категорично не погодилися його колеги.

Так, в ефірі програми "Право на владу" Ляшко сказав, що ті, хто вже перехворів на COVID-19, уразливі перед новим зараженням.

Мовляв, перенесена хвороба всупереч поширеній думці не захищає організм від зараження в майбутньому, а навіть збільшує шанси.

"Статистика чітко підтверджує, що у людини, яка вже перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти, і хвороба може протікати важко, призводити до летальних наслідків", – каже міністр, заявляючи, що альтернативи вакцинації на сьогоднішній день немає.

Втім, із цією інформацією категорично не погодилися українські медики, один із яких — головлікар однієї із львівських приватних клінік Тарас Жиравецький — припустив, що Віктор Ляшко міг просто помилитися.

"Не знаю, з якої статті це взято. Можливо, наші українські вчені щось досліджували. Просто ми лікарі, які в темі ковіду, не розуміємо, звідки у міністра такі дані", — каже медик.

Жиравецький припускає, що Ляшко просто помилився через хвилювання у прямому ефірі і мав на увазі щось інше.

Зазначимо, що раніше американські вчені дійсно дійшли висновку, що у невакцинованої людини в 11 разів більше шансів померти через коронавірус. Це показало дослідження, результати якого представили Центри контролю та профілактики захворювань США (CDC). Не виключено, що Ляшко мав на увазі саме це дослідження, але переплутав деякі дані.

Нагадаємо стало відомо, кому не варто вакцинуватися від коронавірусу в Україні.