После "короны" шанс заболеть снова взлетает в 11 раз? Глава Минздрава вызвал резонанс (видео)

Ляшко заявил, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы перед новым заражением

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в прямом эфире озвучил результаты исследования по коронавирусу, с которыми категорически не согласились его коллеги.

Так, в эфире программы "Право на власть" Ляшко сказал, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы перед новым заражением.

Дескать, перенесенная болезнь, вопреки распространенному мнению, не защищает организм от заражения в будущем, а даже увеличивает шансы.

"Статистика четко подтверждает, что у человека, уже переболевшего COVID-19, в 11 раз больше шансов заболеть, и болезнь может протекать тяжело, приводить к летальным исходам", – говорит министр, заявляя, что альтернативы вакцинации на сегодняшний день нет.

Впрочем, с этой информацией категорически не согласились украинские медики, один из которых — главврач одной из львовских частных клиник Тарас Жиравецкий — допустил, что Виктор Ляшко мог просто ошибиться.

"Не знаю, из какой статьи это взято. Возможно, наши украинские ученые что-то исследовали. Просто мы — врачи, которые в теме ковида — не понимаем, откуда у министра такие данные", — говорит медик.

Жиравецкий допускает, что Ляшко просто ошибся из-за волнения в прямом эфире и имел ввиду что-то другое.

Отметим, что ранее американские ученые действительно пришли к выводу, что у невакцинированного человека в 11 раз больше шансов умереть из-за коронавируса. Это показало исследование, результаты которого представили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Не исключено, что Ляшко имел ввиду именно это исследование, но перепутал некоторые данные.

Напомним, стало известно, кому не стоит вакцинироваться от коронавируса в Украине.