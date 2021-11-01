Рус

"Ку-клукс-клан" та "зіги" у Києві: перформанс на Хелловін розбурхав російські ЗМІ (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
46
Українці вбрались у такі костюми у вечір Хеллоуїна Новина оновлена 01 листопада 2021, 14:44
Українці вбрались у такі костюми у вечір Хеллоуїна

Росіяни заявили про расизм в Україні, відео стали вірусними

У неділю, 31 жовтня, у Києві, відзначаючи Хелловін, кілька українців вбрались у костюми Ку-клукс-клану та пройшлися центром міста. І хоч столиця України того вечора "кишила" іншою "нечистістю" — вампірами, зомбі та всілякими монстрами — відео з "ку-клукс-кланівцями" стало вірусним у Росії та облетіло ЗМІ з гучними заголовками про расизм у нашій країні.

Відомо, що акція в Києві — це костюмований пранк: люди в білих костюмах тримали в руках плакати "Так, ми расисти", "Ку-клукс-клан повернувся" та "Біла сила", а також жартома фотографувалися з чорношкірими хлопцями. Однак у РФ це подали під іншим кутом.

Ку-клукс-клан у Києві
Ку-клукс-клан у Києві

Втім, у РФ пишуть, що українські "расисти" фотографувалися на Хрещатику із "зігами" і нагадують про походження Ку-клукс-клану. Мовляв, це ультраправа расистська організація у США, яка відстоює ідеї переваги білих після Громадянської війни 1861–1865 років.

Нагадаємо, росіяни стверджують, що Україна постійно порушує "Мінські домовленості" та стягує війська до кордонів.

Теги:
#Росія #Реакція #Ку-клукс-клан #Хеллоуїн
Ілля Кива
Київ
Киву затримали у Києві: нардеп дав перший коментар
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ілля Кива
Киву затримали у Києві: нардеп дав перший коментар
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Люди просто задихаються: "Телеграф" побував у головній COVID-лікарні Харкова (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Тим часом кияни знову влаштували чергу на вакцинацію
Перший день локдауну у Києві: що діється в транспорті, на вулицях та закладах (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Однією із проблем для українців може стати тарифне питання
Локдаун і тотальне подорожчання: що чекає на Україну в листопаді та чому
Дата публікації
Категорія
У перші дні листопада буде тепло, але очікуються дощі
Як довго протримається тепла погода в Україні: прогноз на тиждень