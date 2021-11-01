"Ку-клукс-клан" та "зіги" у Києві: перформанс на Хелловін розбурхав російські ЗМІ (відео)

Росіяни заявили про расизм в Україні, відео стали вірусними

У неділю, 31 жовтня, у Києві, відзначаючи Хелловін, кілька українців вбрались у костюми Ку-клукс-клану та пройшлися центром міста. І хоч столиця України того вечора "кишила" іншою "нечистістю" — вампірами, зомбі та всілякими монстрами — відео з "ку-клукс-кланівцями" стало вірусним у Росії та облетіло ЗМІ з гучними заголовками про расизм у нашій країні.

Відомо, що акція в Києві — це костюмований пранк: люди в білих костюмах тримали в руках плакати "Так, ми расисти", "Ку-клукс-клан повернувся" та "Біла сила", а також жартома фотографувалися з чорношкірими хлопцями. Однак у РФ це подали під іншим кутом.

Ку-клукс-клан у Києві

Втім, у РФ пишуть, що українські "расисти" фотографувалися на Хрещатику із "зігами" і нагадують про походження Ку-клукс-клану. Мовляв, це ультраправа расистська організація у США, яка відстоює ідеї переваги білих після Громадянської війни 1861–1865 років.

Нагадаємо, росіяни стверджують, що Україна постійно порушує "Мінські домовленості" та стягує війська до кордонів.