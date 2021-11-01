До 34 000 гривень штрафу: кого в Україні карають за порушення карантину найчастіше

Найчастіше "страждають" порушники карантину на робочому місці та водії громадського транспорту

Поки в Одесі штрафують водіїв маршруток, які під час пандемії набивають салони битком, у МВС відзвітували про те, скільки всього українців покарали за порушення карантинних правил.

За інформацією Телеграм-каналу МОЗ "Вірусні історії", за півтора роки пандемії в Україні склали 109 130 адмінпротоколів.

Кого штрафують в Україні найчастіше:

19 000 співробітників підприємств та організацій, які порушили карантин на роботі;

14 тисяч водіїв громадського транспорту;

9868 керівників ТРЦ та закладів громадського харчування;

4770 керівників розважальних закладів, які, всупереч закону, працювали після 22:00;

3553 українці за порушення правил ізоляції.

Раніше ми повідомляли, що штрафуватимуть в Україні всіх порушників "червоних" зон. Тих, хто не має негативного тесту або сертифікату про вакцинацію, штрафуватимуть не на місці (у маршрутці, ТРЦ, ресторані тощо), а за рішенням суду. Планується, що протокол надсилатимуть служителям Феміди, які й установлять розмір покарання: від 17000 до 34000 гривень.