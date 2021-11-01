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Штрафуватимуть усіх: що загрожує українцям без ковід-сертифікатів у транспорті чи ресторані

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Поліція попереджає: штрафи запровадять у "червоних" зонах по всій Україні Новина оновлена 01 листопада 2021, 15:40
Поліція попереджає: штрафи запровадять у "червоних" зонах по всій Україні

Штраф в Україні за порушення карантину передбачено чималий: від 17 000 грн

Поки в Одесі продовжують "полювати" на водіїв переповнених маршруток, які порушують карантин у розпал пандемії, у поліції попереджають: штрафуватимуть в Україні всіх порушників "червоних" зон. Адмінпротоколи становитимуть як водіїв, так і пасажирів, які сіли в громадський транспорт без ковід-сертифікату.

За інформацією "Страни", яка посилається на МВС України, порушника, який не має негативного тесту або сертифікату про вакцинацію, штрафуватимуть не на місці, а за рішенням суду. Планується, що протокол надсилатимуть служителям Феміди, які й установлять розмір покарання: від 17000 до 34000 гривень.

Зазначимо, що чималий штраф світить і іншим порушникам карантину, яких упіймають без тестів чи сертифікатів у ресторані, ТРЦ чи іншому громадському місці "червоної" зони.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав усі найважливіші рекомендації МОЗ та іменитих лікарів про те, що робити, а чого в жодному разі не можна в перші дні коронавірусу.

Тим часом у МОЗ нагадують, що єдиним дієвим способом зупинити поширення хвороби була і залишається вакцинація. У зв’язку з цим відомство запустило показову соціальну рекламу.

Теги:
#Штраф #Карантин #Коронавірус #Червона зона
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