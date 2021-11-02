Які свята 2 листопада: народні прикмети та заборони на Артем’єв день

Цього дня укріплювали огорожі, щоб уберегтися від вовків

У вівторок, 2 листопада, у православній церкві вшановується пам’ять святого великомученика Артемія Антіохійського. Католицька церква відзначає День усіх померлих, коли поминають померлих близьких. У світі — День припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Артемій жив у IV столітті і був воєначальником за імператора Костянтина Великого. Після смерті імператора до влади прийшов Юліан Відступник, який почав переслідування християн. Коли Артемій виступив з критикою на адресу язичницького правителя, то був схоплений і підданий численним тортурам. Артемій все ж не зрікся своєї віри, і за це був обезголовлений.

Святого шанують своїм покровителем воєначальники. На Русі 2 листопада зазвичай лагодили огорожі. Зміцнювали огорожі з настанням зимових холодів, оскільки в цей час до житла починали сходитися вовки, що було небезпечним для людей.

Святому Артемію прийнято молитися за зцілення від грижі

Щороку у світі відзначають День припинення безкарності за злочини проти журналістів. Відповідну резолюцію було ухвалено Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році. Дата обрана на згадку про двох убитих французьких журналістів під час збройного конфлікту в Малі.

2 листопада 2013 року військовими злочинцями були розстріляні — 57-річна Жислен Дюпон та 54-річний Клод Верлон

Народні прикмети 2 листопада

Сніг випав на суху землю — незабаром встановиться тепла погода.

На деревах видно іній – рік буде неврожайним.

2 листопада вовк дорогу перебіг – чекай на нещастя.

Вовки голосно виють — чекай різкого похолодання найближчими днями.

Що не можна робити 2 листопада

На Артемія не можна сваритися або розмовляти на підвищених тонах, інакше зникне сімейне щастя.

Не рекомендується 2 листопада витрушувати подушки та покривала, щоб разом із пилом не зникла удача.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.