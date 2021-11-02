Які свята 2 листопада: народні прикмети та заборони на Артем’єв день
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Цього дня укріплювали огорожі, щоб уберегтися від вовків
У вівторок, 2 листопада, у православній церкві вшановується пам’ять святого великомученика Артемія Антіохійського. Католицька церква відзначає День усіх померлих, коли поминають померлих близьких. У світі — День припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Артемій жив у IV столітті і був воєначальником за імператора Костянтина Великого. Після смерті імператора до влади прийшов Юліан Відступник, який почав переслідування християн. Коли Артемій виступив з критикою на адресу язичницького правителя, то був схоплений і підданий численним тортурам. Артемій все ж не зрікся своєї віри, і за це був обезголовлений.
Святого шанують своїм покровителем воєначальники. На Русі 2 листопада зазвичай лагодили огорожі. Зміцнювали огорожі з настанням зимових холодів, оскільки в цей час до житла починали сходитися вовки, що було небезпечним для людей.
Щороку у світі відзначають День припинення безкарності за злочини проти журналістів. Відповідну резолюцію було ухвалено Генеральною Асамблеєю ООН у 2013 році. Дата обрана на згадку про двох убитих французьких журналістів під час збройного конфлікту в Малі.
Народні прикмети 2 листопада
- Сніг випав на суху землю — незабаром встановиться тепла погода.
- На деревах видно іній – рік буде неврожайним.
- 2 листопада вовк дорогу перебіг – чекай на нещастя.
- Вовки голосно виють — чекай різкого похолодання найближчими днями.
Що не можна робити 2 листопада
- На Артемія не можна сваритися або розмовляти на підвищених тонах, інакше зникне сімейне щастя.
- Не рекомендується 2 листопада витрушувати подушки та покривала, щоб разом із пилом не зникла удача.
Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.