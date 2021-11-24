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Аптечка для всієї родини в умовах коронавірусу: топ ліків, які варто взяти у поїздку

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Медики не радять займатися самолікуванням і краще, щоб усі препарати призначив лікар. Новина оновлена 24 листопада 2021, 16:13
Медики не радять займатися самолікуванням і краще, щоб усі препарати призначив лікар.

На першому місці — жарознижувальні та антибактеріальні препарати

Хоча пандемія коронавірусу і наклала свій відбиток на подорожі українців, багато кордонів для нас все ще відкрито. Та й подорожі Україною, яка прекрасна і влітку, і взимку, ніхто не скасовував. Однак вирушати в нове місце без аптечки під час непростої епідостановки не варто.

За словами головлікаря однієї з клінік Львова Тараса Жиравецького, за кордоном можна купити не всі ліки, оскільки багато що там за рецептом. До того ж, більшість аптек і лікарів працюють до 18:00 і з перервами, так що під рукою все ж таки варто мати те, що порадить ваш сімейний лікар.

І хоч медики не рекомендують займатися самолікуванням, умовний мастхев медикаментів для сімейної поїздки, на думку Тараса Жиравецького, може мати такий вигляд:

  • Нурофен або німесил для зняття температури та болю.
  • Антибактеріальні засоби на вибір – азитроміцин, левофлоксацин, ніфуроксазид.
  • Омепразол при гастриті та печії.
  • Детралекс (при варикозі та геморої).
  • Дексаметазон у таблетках і хоча б одну ампулу (протиалергічний препарат).
  • Креон або мезим (для кращого травлення).
  • Но-шпа чи інші спазмолітики.
  • Отіпакс (вушні протизапальні краплі).
  • Мотиліум (при здутті живота).
  • Бетаргін у саші (від інтоксикації).
  • Пластир і таке інше.

Природно, цей список може бути в рази ширшим, проте його та додаткові препарати, перш ніж сформувати аптечку, потрібно узгодити зі своїм сімейним лікарем.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Нагадаємо, з’явився прогноз щодо коронавірусу в Україні, який має змінити свою динаміку до літа 2022 року.

Теги:
#Подорожі #Туризм #Аптечка #Коронавірус
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