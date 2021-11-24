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"Лікарні спорожніють": лікар озвучив прогноз щодо коронавірусу в Україні на 2022 рік

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Медики сподіваються, що вже до літа 2022 року ситуація з коронавірусом покращає Новина оновлена 24 листопада 2021, 12:53
Медики сподіваються, що вже до літа 2022 року ситуація з коронавірусом покращає

Експерт переконаний, що при повторному інфікуванні ковідом людина не потрапить до лікарні і не хворітиме тяжко

На тлі масштабної хвилі коронавірусу штаму "Дельта" в Україні з’явився оптимістичний прогноз, коли пандемія може зменшити оберти в нашій країні.

Про це заявив головлікар однієї з клінік Львова Тарас Жиравецький, спираючись на прогнози західних колег.

Рекомендація ВООЗ для населення у зв’язку з пандемією COVID-19

"Ми розуміємо, що перехворіло дуже багато українців, і в даній ситуації ми чітко бачимо, що повторно люди хворіють, але хворіє менше 1% населення. Що це означає: зі 100 людей захворіє одна, з 1000 — десять", — каже Жиравецький, вважаючи, що можливість потрапити до лікарні при повторному інфікуванні мізерно мала.

Лікар каже, що чує заяви на кшталт "всі хворіють повторно тяжко і потрапляють у стаціонар", проте, судячи з офіційної міжнародної інформації, такої картини насправді немає. Втім, медик не виключає, що в майбутньому справді може з’явитися новий штам, який буде в силі "пробити" імунітет. Однак говорити про це, продовжує Жиравецький, наразі немає підстав.

Лікар вважає, що в майбутньому на українців чекає вакцинація від коронавірусу раз на півроку-рік, а також поява ліків від ковіду, які вже схвалені в деяких країнах.

"Оптимістичний прогноз — до літа 2022 року випадків коронавірусу буде значно менше, і все буде добре", — вважає Тарас Жиравецький, розраховуючи на те, що до літа лікарні спорожніють, а смертність впаде.

Нагадаємо, що з 6 по 8 день захворювання для розуміння складності перебігу хвороби необхідно здати аналіз на С-реактивний протеїн або С-реактивний білок (друга його назва).

Крім того, слід пам’ятати, що ускладнення ковіду — цитокіновий шторм — практично неможливо вилікувати вдома, а до групи ризику входить чимало категорій населення.

Інформація МОЗ України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоров’я має бути узгоджене з вашим лікарем.

Теги:
#Прогноз #Карантин #Пандемія #Коронавірус
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