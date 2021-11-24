Аптечка для всей семьи в условиях коронавируса: топ лекарств, которые стоит взять в поездку

На первом месте — жаропонижающие и антибактериальные препараты

Хоть пандемия коронавируса и наложила свой отпечаток на путешествия украинцев, многие границы для нас все еще открыты. Да и путешествия по Украине, которая прекрасна и летом, и зимой, никто не отменял. Однако отправляться в новое место без аптечки во время непростой эпидобстановки не стоит.

По словам главврача одной из клиник Львова Тараса Жиравецкого, за границей можно купить не все лекарства, так как многое там по рецепту. К тому же, большинство аптек и врачей работают до 18:00 и с перерывами, так что под рукой все же стоит иметь то, что посоветует ваш семейный доктор.

И хоть медики не рекомендуют заниматься самолечением, примерный мастхев медикаментов для семейной поездки, по мнению Тараса Жиравецкого, может выглядеть так:

Нурофен или нимесил для снятия температуры и боли.

Антибактериальные средства на выбор – азитромицин, левофлоксацин, нифуроксазид.

Омепразол при гастрите и изжоге.

Детралекс (при варикозе и геморрое).

Дексаметазон в таблетках и хотя бы одну ампулу (противоаллергический препарат).

Креон или мезим (для лучшего пищеварения).

Но-шпа или другие спазмолитики.

Отипакс (ушные противовоспалительные капли).

Мотилиум (при вздутии живота).

Бетаргин в саше (от интоксикации).

Пластырь и так далее.

Естественно, этот список может быть в разы шире, однако его и дополнительные препараты, прежде чем сформировать аптечку, нужно согласовать со своим семейным доктором.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

Напомним, появился прогноз насчет коронавируса в Украине, который должен изменить свою динамику к лету 2022 года.