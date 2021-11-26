Другого не буде: чоловіки назвали головні помилки жінок на першому побаченні

Щоб справити хороше враження і здатися нормальною, не робіть цих прикрих фейлів

Нарешті людина, про яку ви так мріяли, запросила вас на довгоочікуване побачення. За тиждень до важливої події ви сідаєте на дієту, купуєте гарне вбрання, білизну (для впевненості) і записуєтеся до перукаря. І ось ви летите на романтичну зустріч. Здавалося б, все було чудово: наприкінці вечора він обіцяє передзвонити наступного дня, але цього не відбувається. Минає час, а натяку на друге побачення навіть не виникає.

Звичайно, можна тішити себе думками, що хлопець занадто зайнятий на роботі, або він втратив ваш номер телефону, або в нього сталося щось страшне. Однак краще подивитися правді у вічі — десь ви накосячили.

Нещодавно користувачі сайту Reddit перерахували свої версії того, як представниця прекрасної статі може гарантовано зіпсувати перше побачення.

Головні помилки жінок на першому побаченні

Дівчина проводить все побачення, копаючись у своєму телефоні та виявляючи до гаджета підвищений інтерес. Не попередивши наперед чоловіка, дівчина приходить на перше побачення зі своєю дитиною. Перевірка повідомлень у Tinder (додаток для побачень). Постійні розмови про своїх колишніх коханих. Дзвінки від бойфрендів та чоловіків.

Раніше зірка OnlyFans Емі Купс перерахувала п’ять ознак того, що вам зраджують.