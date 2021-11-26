Зірка OnlyFans назвала 5 очевидних ознак того, що вам зраджують

Поведінка чоловіка, у якого з’явилася коханка, різко змінюється

Важливими дзвіночками у відносинах повинні бути не тільки ознаки того, чого хороші чоловіки не роблять у відносинах, але й те, коли ваш чоловік або бойфренд раптово перетворюється на ідеального партнера. Так, колишня американська вчителька, зірка OnlyFans Емі Купс розповіла своїм підписникам у соцмережах, що у відносинах вона неодноразово стикалася зі зрадами партнерів, а також неодноразово і сама була у стосунках із одруженими чоловіками.

Дівчина, яка має понад 80 тис. підписників у Instagram, заявила для Daily Star, що завдяки цьому досвіду вважає себе професіоналом, коли справа доходить до позашлюбних відносин. За її словами, навіть якщо жінка відмовляється визнавати, що партнер може зраджувати, інтуїція постійно підказуватиме їй – головне прислухатися до свого внутрішнього голосу.

Емі Купс назвала 5 важливих ознак того, що чоловік зраджує.

1. Чоловік раптово став дуже милим

Якщо ваш партнер став добрішим або щедрішим, ніж зазвичай, вам варто насторожитися. За словами дівчини, деякі чоловіки відчувають свою провину перед дружиною та намагаються приділяти їй максимум уваги. Це стосується дуже щедрих подарунків, яких до цього не було.

2. Чоловік став більше стежити за собою

Міняти час від часу свій стиль та правила догляду за собою – природно. Але якщо чоловік став більше готуватися до виходу з дому, ретельніше впорядковуватися і наносити більше парфуму, то це привід задуматися. Звісно, це не стосується ситуацій, коли ви разом кудись йдете, тим більше на якийсь офіційний чи урочистий захід.

3. Чоловік змінив свій стиль

Він став краще одягатися, записався у спортзал і став частіше стригтися у перукарні? Якщо ви разом раніше не обговорювали бажання щось змінити у собі та своєму житті, то, можливо, до цього приклала руку інша жінка.

Щоб не терзати себе припущеннями краще запитайте у чоловіка безпосередньо, що спонукало його ретельніше стежити за собою. Можливо, він переживає про те, що недостатньо хороший для вас і вирішив стати кращим. Але якщо він не зможе дати виразну відповідь, будьте уважнішими.

4. Чоловік став частіше забувати про вас і ваші прохання

Якщо ваш партнер постійно забуває робити те, що він обіцяв, або не слухає вас, це дуже поганий знак. Ймовірно, що він далеко від вас і просто не сприймає ваші прохання.

5. Чоловік став більше переживати, коли ви берете його телефон

Він постійно охороняє свій телефон і не дозволяє вам ним користуватися? А може, постійно носить його за собою і не залишає в кімнаті, навіть якщо йде в кухню попити води? Ймовірно, він боїться пропустити важливий дзвінок та повідомлення. При цьому йому є що приховувати від вас у своєму телефоні.

Раніше "Телеграф" писав про важливі ознаки невдалого шлюбу, які виявляються вже в день весілля.