Звезда OnlyFans назвала 5 очевидных признаков того, что вам изменяют

Поведение мужчины, у которого появилась любовница, резко меняется

Важными звоночками в отношениях должны быть не только признаки того, чего хорошие мужчины не делают в отношениях, но и то, когда ваш супруг или бойфренд внезапно превращается в идеального партнера. Так, бывшая американская учительница, звезда OnlyFans Эми Купс рассказала своим подписчикам в соцсетях, что в отношениях она неоднократно сталкивалась с изменами партнеров, а также неоднократно и сама состояла в отношениях с женатыми мужчинами.

Девушка, у которой более 80 тыс. подписчиков в Instagram, заявила для Daily Star, что благодаря этому опыту считает себя профессионалом, когда дело доходит до внебрачных отношений. По ее словам, даже если женщина отказывается признавать, что партнер может ей изменять, интуиция будет постоянно давать ей подсказки – главное прислушиваться к своему внутреннему голосу.

Эми Купс назвала 5 важных признаков того, что мужчина изменяет.

1. Мужчина внезапно стал очень милым

Если ваш партнер стал добрее или щедрее, чем обычно, вам стоит насторожиться. По словам девушки, некоторые мужчины чувствуют свою вину перед супругой и стараются уделять ей максимум внимания. Это касается и очень щедрых подарков, которых до этого не было.

2. Мужчина стал больше следить за собой

Менять время от времени свой стиль и правила ухода за собой – естественно. Но если мужчина стал больше готовиться к выходу из дома, тщательнее приводить себя в порядок и наносить больше парфюма, то это повод задуматься. Само собой, это не касается ситуаций, когда вы вместе куда-то идете, тем более на какое-то официальное или торжественное мероприятие.

3. Мужчина изменил свой стиль

Он стал лучше одеваться, записался в спортзал и стал чаще стричься в парикмахерской? Если вы вместе ранее не обсуждали желание что-то изменить в себе и своей жизни, то, возможно, к этому приложила руку другая женщина.

Чтобы не терзать себя догадками лучше спросите у мужчины напрямую, что побудило его тщательнее следить за собой. Возможно, он переживает о том, что недостаточно хорош для вас и решил стать лучше. Но если он не сможет дать внятный ответ, будьте внимательнее.

4. Мужчина стал чаще забывать о вас и ваших просьбах

Если ваш партнер постоянно забывает делать то, что он обещал, или не слушает вас, то это очень плохой знак. Вероятно, что мысленно он далеко от вас и просто не воспринимает ваши просьбы.

5. Мужчина стал больше переживать, когда вы берете его телефон

Он постоянно охраняет свой телефон и не позволяют вам им пользоваться? А может постоянно носит его за собой и не оставляет в комнате, даже если идет в кухню попить воды? Вероятно, он боится пропустить важный звонок и сообщение. При этом, ему есть что скрывать от вас в своем телефоне.

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