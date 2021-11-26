Второго не будет: мужчины назвали главные ошибки женщин на первом свидании

Чтобы произвести хорошее впечатление и показаться нормальной, не совершайте этих досадных фейлов

Наконец-то человек, о котором вы так мечтали, пригласил вас на долгожданное свидания. За неделю до важного события вы садитесь на диету, покупаете красивый наряд, белье (для уверенности) и записываетесь к парикмахеру. И вот вы летите на романтическую встречу. Казалось бы, все было прекрасно: в конце вечера он обещает перезвонить на следующий день, но этого не происходит. Проходит время, а намека на второе свидание даже не возникает…

Конечно, можно тешить себя мыслями, что молодой человек слишком занят на работе, или он потерял ваш номер телефона, или у него случилось что-то страшное. Однако лучше посмотреть правде в глаза — где-то вы накосячили.

Недавно пользователи сайта Reddit перечислили свои версии того, каким способом представительница прекрасного пола может гарантированно испортить первое свидание.

Главные ошибки женщин на первом свидании

Девушка проводит все свидание, копаясь в своем телефоне и проявляя к гаджету повышенный интерес. Не предупредив заранее мужчину, девушка приходит на первое свидание со своим ребенком. Проверка сообщений в Tinder (приложение для свиданий). Постоянные разговоры о своих бывших возлюбленных. Звонки от бойфрендов и мужей.

Ранее звезда OnlyFans Эми Купс перечислила пять признаков того, что вам изменяют.