Укр

Второго не будет: мужчины назвали главные ошибки женщин на первом свидании

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Первое свидание – это одно из самых волнующих событий в жизни девушки Новость обновлена 26 ноября 2021, 14:44
Первое свидание – это одно из самых волнующих событий в жизни девушки

Чтобы произвести хорошее впечатление и показаться нормальной, не совершайте этих досадных фейлов

Наконец-то человек, о котором вы так мечтали, пригласил вас на долгожданное свидания. За неделю до важного события вы садитесь на диету, покупаете красивый наряд, белье (для уверенности) и записываетесь к парикмахеру. И вот вы летите на романтическую встречу. Казалось бы, все было прекрасно: в конце вечера он обещает перезвонить на следующий день, но этого не происходит. Проходит время, а намека на второе свидание даже не возникает…

Конечно, можно тешить себя мыслями, что молодой человек слишком занят на работе, или он потерял ваш номер телефона, или у него случилось что-то страшное. Однако лучше посмотреть правде в глаза — где-то вы накосячили.

Недавно пользователи сайта Reddit перечислили свои версии того, каким способом представительница прекрасного пола может гарантированно испортить первое свидание.

Главные ошибки женщин на первом свидании

  1. Девушка проводит все свидание, копаясь в своем телефоне и проявляя к гаджету повышенный интерес.
  2. Не предупредив заранее мужчину, девушка приходит на первое свидание со своим ребенком.
  3. Проверка сообщений в Tinder (приложение для свиданий).
  4. Постоянные разговоры о своих бывших возлюбленных.
  5. Звонки от бойфрендов и мужей.

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Теги:
#Женщины #Отношения #Свидание
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