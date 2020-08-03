Как сделать так, чтобы первое свидание не стало последним

"О чем говорить, когда не о чем говорить?" Говорят, такую фразу произносят артисты, когда надо создать видимость оживленного разговора на сцене. Однако и в жизни нередко бывают аналогичные ситуации - на вечеринке в компании новых людей или при первом знакомстве тет-а-тет.

Как-то ученые проводили такой эксперимент. Незнакомым друг с другом мужчинам и женщинам сообщали, что они нравятся другому участнику. Позже, когда их спрашивали, кто из группы им показался наиболее симпатичным, практически все выбрали того человека, которому они сами предположительно понравились.

Этот закон знаком большинству из нас: действительно, чаще нас привлекают те, кого привлекаем мы. К сожалению, человеку, с которым вы только что встретились и кто сразу произвел на вас известное впечатление, никто не шепнет на ушко о вашей возникшей симпатии. Значит, надо вести себя так, чтобы он это понял.

О чем и как беседовать с незнакомым человеком, чтобы удержать его внимание ?

Крючочек-петелька

"Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что приятно им и что занимает их", - писал один из современников Мольера.

"Вы никогда не наскучите мужчине, если попросите его рассказать о себе самом", - соглашался с ним Андре Моруа.

Первые слова знакомства почти всегда бывают банальными: как вам нравится эта вечеринка (выставка, спектакль)? Чем вы занимаетесь? Какая прекрасная нынче погода! Иногда на это следует односложный ответ, и разговор прекращается.

Чтобы этого не произошло, ищите в словах незнакомца "петельку" - то, за что можно было бы зацепиться. Допустим, он говорит: "Ну и жара сегодня! Как в пустыне!" Можно просто подтвердить: "Да, жарко". И разговор прекратится. А можно ответить: "Да, я бы выпила воды, чтобы не умереть в этой пустыне".

Подумайте также и о том, за какие ваши слова может уцепиться незнакомец. На банальные вопросы ("чем вы занимаетесь?" "где вы учились?" и пр.) лучше заранее подготовить ответы с "крючочками". Не просто сказать: "Я педагог", а добавить, к примеру: "Сейчас просто удивительные дети, они так рано взрослеют, вот, например..." И ваш партнер тоже обязательно вспомнит какой-нибудь забавный случай на предложенную тему.

Слова и тело

Как узнать, интересна ли вашему партнеру тема, на которую вы говорите?

Тут надо следить за движениями собеседника: в отличие от слов наше тело менее склонно ко лжи. Даже за вежливой улыбкой можно разглядеть скуку - ее непременно выдадут глаза. Если взгляд блуждает где-то поверх вашей головы, значит, человек в это время думает совсем не о вас и не о том, что вы говорите.

Очень красноречиво ведут себя зрачки: они сжимаются, когда собеседнику неинтересно, и расширяются, когда тема разговора чрезвычайно волнует.

Когда человеку становится скучно, он невольно отворачивает голову в сторону. Более того, он заранее начинает готовиться к отступлению. Корпус слегка разворачивается в сторону от собеседника.

Что же делать, если вы заметили, что партнеру с вами скучно и он вот-вот ускользнет от вас? Остановите свой монолог. Назовите человека по имени. Задайте вопрос, который бы касался его лично. Переместите фокус разговора на него самого. И если нежный росток интереса еще не погиб окончательно, то беседу можно восстановить.

Что их раздражает?

Бесцеремонное вмешательство в личную жизнь. Да, мужчины любят поговорить о себе, но только о той части своей жизни, где они выглядят победителями. Если человек развелся, потерял работу, у него проблемы со здоровьем, как бы вам ни хотелось узнать об этом больше, отложите это на потом, когда вы уже станете близкими друзьями.

Ни в коем случае не начинайте знакомства с рассказа о своих проблемах (негативная информация общего характера также не подходит). С одной стороны, вы рискуете показаться пессимисткой, а с другой - имейте в виду: наши жалобы и откровения мужчины воспринимают как руководство к действию: "Чем я могу помочь?" И у незнакомого вам пока человека вполне может не оказаться желания все бросить и "спасать" вас, незнакомую ему женщину.

Первая встреча, первый разговор - это самопрезентация женщины и мужчины в глазах друг друга. Маленькое преувеличение своих достоинств допустимо, потому что пока еще все не всерьез, все - игра, попытка заинтересовать друг друга. А главное, не забывайте о выражении лица, ведь в спектакле "О чем говорить, когда не о чем говорить?" это является самым главным.