Проблемы дочерей: признаки того, что вас воспитала нелюбящая мать

Нелюбимые дочери нелюбящих матерей - такие отношения, к сожалению, не редко складываются в современных семьях. Такие девочки совершают потом одни и те же ошибки в отношениях, не осознавая причину. Это тяжело, но из этого можно найти выход. И еще одно: пожалуйста, следите за тем, что вы говорите своим детям!

В детстве девочка впервые узнает о том, кто она, в зеркале, которым для нее является лицо ее матери. Она понимает, что ее любят, и это чувство - что она достойна любви и внимания, что ее видят и слышат - придает ей силы, чтобы расти и стать самостоятельной личностью.

Дочь нелюбящей матери - эмоционально отстраненной, или непостоянной, или слишком критичной и жестокой - очень рано получает от жизни другие уроки. Она не знает, что произойдет в следующий момент, какая мама будет с ней завтра - хорошая или плохая, она ищет ее любви, но боится, какая реакция на этот раз последует, и не знает, как ее заслужить.

Амбивалентная привязанность к такой матери приучает девочку к тому, что отношения с людьми вообще ненадежны и им нельзя доверять, избегающая привязанность устанавливает в ее душе ужасный конфликт между ее детской потребностью в любви и защите и тем эмоциональным и физическим насилием, которое она получает в ответ.

Что самое важное, потребность дочери в материнской любви не исчезает даже после того, когда она осознает, что это невозможно. Эта потребность продолжает жить в ее сердце наряду с ужасным осознанием того факта, что единственный человек, который должен ее любить безусловно, просто за то, что она есть на свете, этого не делает. Чтобы справиться с этим чувством, иногда требуется вся жизнь.

У дочерей, выросших с осознанием того, что их не любят, остаются эмоциональные раны, которые в значительной степени определяют их дальнейшие отношения и то, как они строят свою жизнь. Самое печальное, что иногда они не догадываются о причине и считают, что во всех проблемах виноваты они сами.

1. Недостаток уверенности в себе

Нелюбимые дочери нелюбящих матерей не знают, что они достойны внимания, в их памяти не осталось ощущения, что их вообще любят. Девочка могла расти, привыкая день за днем только к тому, что ее не слышат, игнорируют или, что еще хуже, за ней пристально следят и критикуют каждый ее шаг.

Даже если у нее есть явные таланты и достижения, они не придают ей уверенности. Даже если она обладает мягким и покладистым характером, в ее голове продолжает звучать голос матери, который она воспринимает как свой собственный, - она плохая дочь, неблагодарная, все делает назло, "в кого такое выросло, у других дети как дети"… Многие уже во взрослом возрасте рассказывают, что у них остается ощущение, что они "обманывают людей" и их таланты и характер таят в себе какой-то изъян.

2. Недостаток доверия к людям

"Мне всегда казалось странным, почему кто-то хочет со мной дружить, я начинала думать, не стоит ли за этим какая-то выгода". Такие ощущения возникают от общего ощущения ненадежности мира, которое испытывает девочка, чья мать то приближает ее к себе, то отталкивает. Ей и в дальнейшем будет требоваться постоянное подтверждение, что чувствам и отношениям можно доверять, что на следующий день ее не оттолкнут. "Ты меня и правда любишь? Ну почему ты молчишь? Ты не бросишь меня?"

Но при этом, к сожалению, сами девочки воспроизводят во всех своих отношениях только тот тип привязанности, который был у них в детстве. И во взрослом возрасте они жаждут эмоциональных бурь, спадов и подъемов, разрывов и сладостных примирений. Настоящая любовь для них - это наваждение, всепоглощающая страсть, колдовская сила, ревность и слезы.

Спокойные доверительные отношения кажутся им либо нереальными (они просто не могут поверить, что так бывает), либо скучными. Простой, не "демонический" мужчина, скорее всего, не обратит на себя их внимание.

3. Трудности в отстаивании собственных границ

Многие из тех, кто вырос в обстановке холодного безразличия или постоянной критики и непредсказуемости, рассказывают, что постоянно чувствовали потребность в материнской ласке, но в то же время понимали, что не знают ни один из способов ее получить. То, что вызывало благосклонную улыбку сегодня, завтра может быть отвергнуто с раздражением. И уже став взрослыми, они продолжают искать способ задобрить, ублажить своих партнеров или друзей, избежать повторения той материнской холодности любой ценой.

Они не могут почувствовать границу между "холодно и горячо", то приближаясь слишком близко, ища таких взаимопроникающих отношений, что партнер вынужден сам отступить под их напором, то, наоборот, боясь приблизиться к человеку из опасения, что их оттолкнут. Кроме трудностей с установлением здоровых границ с противоположным полом, у дочерей нелюбящих матерей часто возникают проблемы и с дружескими отношениями. "Как мне узнать, что она действительно моя подруга?" "Она моя подруга, мне трудно ей отказать, и в конце концов об меня снова начинают просто вытирать ноги".

В романтических отношениях такие девушки проявляют избегающую привязанность: они избегают близости, хотя ищут близких отношений, они очень ранимы и зависимы. "Свет клином сошелся" - это их лексика. "Бросали трусливые взгляды, прикрывшись книжкой", - тоже про них. Или, как крайняя степень проявления оборонительной позиции, - "сразу нет" на любое предложение, приглашение и просьбу, исходящую от мужчины. Слишком велик страх, что отношения принесут им такую же боль, какую они испытывали в детстве, когда искали материнской любви и не находили ее.

4. Заниженная самооценка, неспособность признать свои достоинства

Как рассказывала на терапии одна из таких нелюбимых дочерей: "В детстве меня воспитывали, в основном борясь с недостатками, о достоинствах не говорили - чтобы не спугнуть. Теперь, где бы я ни работала, мне говорят, что я не проявляю достаточно инициативы и не стремлюсь к продвижению".

Многие рассказывают, что для них стало настоящим сюрпризом, что они оказались способны чего-то достичь в жизни. Очень многие до последнего оттягивают момент в том, что касается новых знакомств, поиска лучшей работы, чтобы избежать разочарования. Неудача в этом случае будет значить для них полное отвержение, напомнит о том отчаянии, которое они испытывали в детстве, когда их отвергала мать.

Только в зрелом возрасте нелюбимой дочери удается поверить в то, что у нее была нормальная внешность, а не "три волосины", "не в нашу породу" и "кто ж тебя такую возьмет". "Я случайно наткнулась на свою старую фотографию, когда у меня уже были свои дети, - и увидела на ней симпатичную девочку, не худую и не толстую. Я как будто посмотрела на нее чужими глазами, даже не сразу поняла, что это я, мамин "валенок".

5. Избегание как защитная реакция и как жизненная стратегия

Знаете, что происходит, когда наступает пора искать свою любовь? Вместо "Хочу, чтобы меня любили" девочка, ощущавшая в детстве материнскую нелюбовь, где-то в глубине души чувствует страх: "Не хочу, чтобы меня обидели еще раз". Для нее мир состоит из потенциально опасных мужчин, среди которых каким-то неведомым способом нужно найти своего.

6. Чрезмерная чувствительность, "тонкая кожа"

Иногда чья-то невинная шутка или сравнение вызывает у них слезы, потому что эти слова, такие легкие для остальных, падают неподъемной тяжестью в их душу, пробуждают целый пласт воспоминаний. "Когда я чрезмерно остро реагирую на чьи-то слова, я специально напоминаю себе, что это моя особенность. Человек, может быть, и не хотел меня обидеть". Также таким нелюбимым в детстве дочерям трудно справляться со своими эмоциями, ведь у них не было опыта безусловного принятия их ценности, который позволяет прочно стоять на ногах.

7. Поиск материнских отношений в отношениях с мужчинами

Мы привязаны к тому, что нам знакомо, что составляет часть нашего детства, какое бы оно нам ни выпало. "Только спустя годы я поняла, что мой муж относился ко мне так же, как моя мать, и я сама его выбрала. Даже первые слова, которые он мне сказал, чтобы познакомиться, были: "Вы сами придумали так повязать этот шарфик? Снимите". Тогда мне это показалось очень забавным и оригинальным".

Зачем мы об этом рассказываем сейчас, когда мы уже выросли? Не затем, чтобы бросить в отчаянии те карты, которые нам сдала судьба. У каждого они свои. А для того, чтобы осознать, как мы поступаем и почему. Это очень тяжело - расти без любви, вам выпало это нелегкое испытание, но множество людей переживали то же и смогли его преодолеть.