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Почему быть немного "плохишом" отлично: мнение психологов

Почему быть немного "плохишом" отлично: мнение психологов
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: unsplash.com
Оказывается иметь скверный характер не так уж и плохо. К такому выводу пришли психологи, проанализировавшие взаимоотношения.

На самом деле наши близкие и родные любят нас, несмотря на то, какой у нас скверный характер. Специалисты по психологии утверждают, что те черты характера, которые мы считаем своими недостатками, нравится всем и привлекают к нам все новых и новых людей.

Чрезмерная откровенность

Все знают, что открытость — это первый шаг к сближению с человеком. Чрезвычайная откровенность может нести как отрицательный, так и положительный характер. Желание рассказать всем о своей жизни может сформировать негативное впечатление о человеке. Поэтому, когда вы кому-то рассказываете о себе, то будьте осторожны, чтобы это не обернулось против вас.

Неуклюжесть

Если вы немного неуклюжи, это не беда. Такие люди вызывают доверие у окружающих. Научно доказано, что рядом с неуклюжими людьми другие чувствуют себя более уверенно и спокойно.

То, что Вы увидели первым на картинке, расскажет о Ваших преимуществах перед другими

Любовь к авантюрам

И женщинам, и мужчинам нравятся люди, которые не боятся рисковать. Они готовы в любой момент совершить безумный поступок. С такими людьми вы никогда не будете скучать, они в любой ситуации смогут вас развеселить.

Излишняя прямота

Чрезвычайная прямота может повлиять негативно на ваши отношения с человеком. Но то, что вы при любых обстоятельствах готовы сказать человеку правду в лицо, а не сплетничать за его спиной, вызывает у большинства людей доверие.

Смущение и скромность

Когда люди начинают краснеть и смущаться, это выглядит очень мило. Скромные и спокойные люди вызывают доверие, с ними легко и интересно общаться. Такие люди заслуживают любви, внимания и уважения.

Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее

Завышенная самооценка

Мужчины и женщины с высокой самооценкой вызывают доверие у окружающих. Такие люди уверены в себе, в завтрашнем дне и знают, что точно смогут достичь всех поставленных перед собой целей.

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Все по теме:

Отношения, Характер, Психология.

Автор:

Телеграф
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