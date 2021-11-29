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Субсидія та перерахунок пенсій без бюрократії: "Дія" розширила список послуг

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Дія" виконуватиме частину функцій працівників ЦНАП
"Дія" виконуватиме частину функцій працівників ЦНАП

Нові можливості скорочують кількість та час паперової тяганини

В Україні розширився спектр послуг, пов’язаних з документацією на порталі "Дія". Тепер оформити субсидію чи попросити про перерахунок пенсії стане зручніше.

Про оновлення повідомили на офіційному сайті "Дії", повідомляє "Телеграф".

Презентація відбулася під час Online Summit. За словами керівника Мінцифри Михайла Федорова, список послуг порталу поповнився на цілих сім позицій.

Серед основних міністр виділяє:

  • оформлення субсидії (Подається заява, яка засвідчується кваліфікованим електронним підписом. Звернення буде надіслано до відповідних органів соцзахисту. Якщо субсидія призначена і в людини не змінився рівень доходів, її буде продовжено автоматично);
  • призначення, а також перерахунок пенсій (Заповнюється анкета, завантажуються необхідні документи та надсилається заявка. До речі, пакет документів, необхідний для цієї процедури, був спеціально скорочений);
  • отримання довідок ОК-5 та ОК-7 — про трудовий та страховий стаж;
  • замовлення витягу з реєстру застрахованих осіб;
  • можливість у стислі терміни отримати виписку про доходи пенсіонера.

Більшість із цих документів будуть надіслані в електронному вигляді на вказану вами адресу пошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що з початку грудня через "Дію" можна буде спробувати змінити місце проживання в онлайн-режимі. Однак розробники попереджають, що зміна місця реєстрації перебуває в тестовому режимі, тому з сервісом можливі неполадки.

Теги:
#Послуги #Документи #Пенсія #Субсидія #ДІЯ
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