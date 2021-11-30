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Зрівняли з Чадом і КНДР: The New York Times цікаво позначило Крим на карті

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Американська газета випустила дивну карту світу Новина оновлена 30 листопада 2021, 09:18
Американська газета випустила дивну карту світу

Видання розкритикували за подвійні стандарти

Відоме американське видання The New York Times потрапило під шквал критики користувачів мережі за публікацію карти України без Криму. Газету звинуватили у подвійних стандартах.

Відомо, що Україну без Криму The New York Times зобразило на інтерактивній карті з відстеження коронавірусу. Україна на картинці зображена червоним кольором, тоді як Крим сірим і без жодних контурів. 

Кордони України на інтерактивній карті The New York Times
Кордони України на інтерактивній карті The New York Times

Користувачі мережі не змогли пройти повз цієї неоднозначності у визначенні меж українських територій. Дискусія розгорнулася у Twitter і у бік американської газети прилетіло безліч звинувачень за подвійні стандарти.

Варто зазначити, що деякі користувачі намагалися виправдати The News York Times, зазначаючи при цьому, що інтерактивна карта стосується лише коронавірусу, а актуальні дані по захворюваності в Криму надає лише окупаційна влада. Саме це, на думку деяких громадян, і стало причиною невизначеності у питанні з Кримом на інтерактивній карті.

Варто зазначити, що декому взагалі здалося, що на картинці Крим "потонув", адже сірий колір майже злився з білим, яким видання позначило Чорне море. Це породило кілька саркастичних жартів.

Додамо, що таким же невизначеним сірим кольором на карті The New York Times позначив Чад, Іран, Таджикистан та Північну Корею.

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок, коли карту України публікують без окупованого Криму — до цього у скандал встряг сервіс BlaBlaCar. Такий стан речей вони пояснили технічною помилкою.

Також "Телеграф" повідомляв, що росіяни не на жарт розлютилися через карту Євро-2024, яку УЄФА представила з українським Кримом та розмальованою у кольори американського прапора Росією.

Теги:
#Україна #Скандал #Крим #The New York Times #Карта світу
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