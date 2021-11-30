Прекрасні, але небезпечні: чому вдома не варто тримати орхідею

Навколо орхідеї зазвичай ходять суперечливі чутки і більшість з них носять саме негативний характер

Неймовірно красива квітка, яка прикрасить будь-який будинок, може завдати значної шкоди тим, хто в ньому проживає.

Зазвичай чутки стосовно орхідеї є негативними, адже вони є епіфітами, тобто квіткою-паразитом, яка може мешкати на інших більших рослинах, відбираючи всі її поживні речовини та вологу. Саме через цю здатність орхідею вважають квіткою, яка може поглинати енергію з навколишнього середовища у помешканні, тим самим впливаючи на людей, які в ньому проживають, — пише портал "Моя дача".

У природі орхідея паразитує на інших рослинах, висмоктуючи з них всю поживну енергію. Тож прийнято вважати, що так само квітка чинить і зі своїми господарями, які почуваються після "спілкування" з рослиною, втомленими та млявими.

Якщо ж розглянути цей факт детальніше, то стане зрозуміло, що такий ефект на власників орхідея демонструє через те, що має велику кількість летючого пилку на своїх квітках, тому люди можуть відчувати поблизу неї сонливість, а у деяких рослина навіть може викликати сильні алергічні реакції у вигляді сльозотечі та нежиті.

Також неприємні відчуття викликають саме гарні квітки орхідеї, які окрім пилку мають досить специфічний різкий аромат, який часто викликає головний біль, нудоту, почуття депресії, а іноді навіть беспричинний страх.

Тож, якщо ви все ж наважилися поселити цю рослину у себе вдома, не радимо залишати горщик із нею у спальній, краще залиште орхідею десь в коридорі.

Нагадаємо, раніше Телеграф розповідав, яка рослина притягує дім гроші, яка кохання, а яку садять удома, аби захистити житло від негативної енергії.