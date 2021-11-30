Прекрасные, но опасные: почему дома не стоит держать орхидею

Вокруг орхидеи обычно ходят противоречивые слухи и большинство из них носят именно отрицательный характер

Невероятно красивый цветок, который украсит любой дом, может нанести значительный вред тем, кто в нем проживает.

Обычно слухи относительно орхидеи негативны, ведь они являются эпифитами, то есть цветком-паразитом, который может обитать на других больших растениях, отбирая все ее питательные вещества и влагу. Именно из-за этой способности орхидею считают цветком, который может поглощать энергию из окружающей среды в доме, тем самым влияя на проживающих в нем людей, — пишет "Моя дача".

В природе орхидея паразитирует на других растениях, высасывая из них всю питательную энергию. Поэтому принято считать, что так же цветок делает и со своими хозяевами, которые чувствуют себя после "общения" с растением, усталыми и безжизненными.

Если же рассмотреть этот факт подробнее, то станет понятно, что такой эффект на владельцев орхидея демонстрирует из-за того, что имеет большое количество летучей пыльцы на своих цветках, поэтому люди могут ощущать вблизи нее сонливость, а у некоторых растение даже может вызвать сильные аллергические реакции, в виде слезотечения и насморка.

Также неприятные ощущения вызывают именно красивые цветки орхидеи, которые кроме пыльцы обладают довольно специфическим резким ароматом, часто вызывающим головную боль, тошноту, чувство депрессии, а иногда даже беспричинный страх.

Итак, если вы все же решились поселить это растение у себя дома, не советуем оставлять горшок с ним в спальне, лучше оставьте орхидею где-нибудь в коридоре.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, какое растение притягивает дом деньги, какой любовь, а который сажают дома, чтобы защитить жилье от негативной энергии.