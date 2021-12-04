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Як позбутися молі у шафі: перевірені способи

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Непрохані гості можуть надовго осісти у квартирі Новина оновлена 04 грудня 2021, 14:16
Непрохані гості можуть надовго осісти у квартирі

Боротися з комахою можна за допомогою натуральних засобів

Міль — один із найнеприємніших і найпоширеніших шкідників, які проживають у квартирах та приватних будинках. Помітивши такий крихітний метелик в оселі, не відразу замислюєшся, яку шкоду він здатний завдати речам. Коли в шафі опиняється паразит, а на одязі негарні залисини — настав час з ним боротися.

Для того, щоб прогнати моіь із шафи, досить простих натуральних засобів, які знайдуться у вашому будинку, пише Rivne1.

Як позбутися молі в шафі

  • Оцет. Звичайний столовий оцет розбавляємо водою у пропорції 1:1 та обробляємо мебель. Але дивіться, щоб оцет не потрапив на одяг, інакше залишаться плями.
  • Ароматні трави. Вони приємно пахнуть для людей, але зовсім не до вподоби молі. Більш ефективними будуть тканинні мішечки з розмарином та чебрецем. Також підійдуть палички кориці, гвоздика (у ній міститься інсектицид евгенол, який і відлякує комах), сухий лавровий лист (можна також окропити одяг кип’яченою водою з листям).
  • Також міль не може терпіти запах кедрової кори. Досить покласти трохи кори в мішечок і підвісити його в шафі. Якщо є гроші, чудовим варіантом буде придбати нову шафу з натурального кедра.
Чим свіжіша кора - тим краще вона відлякує комах.
Чим свіжіша кора - тим краще вона відлякує комах.
  • Спрей з ефірними оліями. У 0,5 л чистої води додайте кілька крапель лавандової або м’ятної олії, а потім обробіть стінки шафи.
  • Липка стрічка також добре допомагає боротися із міллю. Щоб привабити комах на стрічку, можна нанести на неї риб’ячий жир.

Раніше "Телеграф" писав, що категорично не можна прати в машинці. Декілька ефективних методів, які убережуть від поломки пральної машинки.

Теги:
#Лайфхак #Метелики #Шафи
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