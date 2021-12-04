Як позбутися молі у шафі: перевірені способи
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Боротися з комахою можна за допомогою натуральних засобів
Міль — один із найнеприємніших і найпоширеніших шкідників, які проживають у квартирах та приватних будинках. Помітивши такий крихітний метелик в оселі, не відразу замислюєшся, яку шкоду він здатний завдати речам. Коли в шафі опиняється паразит, а на одязі негарні залисини — настав час з ним боротися.
Для того, щоб прогнати моіь із шафи, досить простих натуральних засобів, які знайдуться у вашому будинку, пише Rivne1.
Як позбутися молі в шафі
- Оцет. Звичайний столовий оцет розбавляємо водою у пропорції 1:1 та обробляємо мебель. Але дивіться, щоб оцет не потрапив на одяг, інакше залишаться плями.
- Ароматні трави. Вони приємно пахнуть для людей, але зовсім не до вподоби молі. Більш ефективними будуть тканинні мішечки з розмарином та чебрецем. Також підійдуть палички кориці, гвоздика (у ній міститься інсектицид евгенол, який і відлякує комах), сухий лавровий лист (можна також окропити одяг кип’яченою водою з листям).
- Також міль не може терпіти запах кедрової кори. Досить покласти трохи кори в мішечок і підвісити його в шафі. Якщо є гроші, чудовим варіантом буде придбати нову шафу з натурального кедра.
- Спрей з ефірними оліями. У 0,5 л чистої води додайте кілька крапель лавандової або м’ятної олії, а потім обробіть стінки шафи.
- Липка стрічка також добре допомагає боротися із міллю. Щоб привабити комах на стрічку, можна нанести на неї риб’ячий жир.
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