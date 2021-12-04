Як позбутися молі у шафі: перевірені способи

Боротися з комахою можна за допомогою натуральних засобів

Міль — один із найнеприємніших і найпоширеніших шкідників, які проживають у квартирах та приватних будинках. Помітивши такий крихітний метелик в оселі, не відразу замислюєшся, яку шкоду він здатний завдати речам. Коли в шафі опиняється паразит, а на одязі негарні залисини — настав час з ним боротися.

Для того, щоб прогнати моіь із шафи, досить простих натуральних засобів, які знайдуться у вашому будинку, пише Rivne1.

Як позбутися молі в шафі

Оцет. Звичайний столовий оцет розбавляємо водою у пропорції 1:1 та обробляємо мебель. Але дивіться, щоб оцет не потрапив на одяг, інакше залишаться плями.

Звичайний столовий оцет розбавляємо водою у пропорції 1:1 та обробляємо мебель. Але дивіться, щоб оцет не потрапив на одяг, інакше залишаться плями. Ароматні трави. Вони приємно пахнуть для людей, але зовсім не до вподоби молі. Більш ефективними будуть тканинні мішечки з розмарином та чебрецем. Також підійдуть палички кориці, гвоздика (у ній міститься інсектицид евгенол, який і відлякує комах), сухий лавровий лист (можна також окропити одяг кип’яченою водою з листям).

Вони приємно пахнуть для людей, але зовсім не до вподоби молі. Більш ефективними будуть тканинні мішечки з розмарином та чебрецем. Також підійдуть палички кориці, гвоздика (у ній міститься інсектицид евгенол, який і відлякує комах), сухий лавровий лист (можна також окропити одяг кип’яченою водою з листям). Також міль не може терпіти запах кедрової кори. Досить покласти трохи кори в мішечок і підвісити його в шафі. Якщо є гроші, чудовим варіантом буде придбати нову шафу з натурального кедра.

Чим свіжіша кора - тим краще вона відлякує комах.

Спрей з ефірними оліями. У 0,5 л чистої води додайте кілька крапель лавандової або м’ятної олії, а потім обробіть стінки шафи.

0,5 л чистої води додайте кілька крапель лавандової або м’ятної олії, а потім обробіть стінки шафи. Липка стрічка також добре допомагає боротися із міллю. Щоб привабити комах на стрічку, можна нанести на неї риб’ячий жир.

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