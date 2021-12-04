Укр

Как избавиться от моли в шкафу: проверенные способы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Непрошенные гости могут надолго осесть в квартире Новость обновлена 04 декабря 2021, 14:16
Непрошенные гости могут надолго осесть в квартире

Бороться с насекомым можно с помощью натуральных средств

Моль — один из самых неприятных и распространенных вредителей, проживающих в квартирах и частных домах. Заметив такой крошечный мотылек в доме, не сразу задумываешься, какой вред он способен принести вещам. Когда в шкафу оказывается паразит, а на одежде некрасивые залысины — приходит время с ним бороться.

Для того, чтобы прогнать моль из шкафа, достаточно простых натуральных средств, которые найдутся в вашем доме, пишет Rivne1.

Как избавиться от моли в шкафу

  • Уксус. Обычный столовый уксус разбавляем водой в пропорции 1:1 и обрабатываем мебель. Но смотрите, чтобы уксус не попал на одежду, иначе останутся пятна.
  • Ароматные травы. Они приятно пахнут для людей, но совсем не по душе моли. Более эффективными будут тканевые мешочки с розмарином и чабрецом. Также подойдут палочки корицы, гвоздика (в ней содержится инсектицид эвгенол, который и отпугивает насекомых), сухой лавровый лист (можно также окропить одежду прокипяченной водой с листьями).
  • Также моль не может терпеть запах кедровой коры. Достаточно будет положить немного коры в мешочек и подвесить его в шкафу. Если есть деньги, отличным вариантом будет приобрести новый шкаф из натурального кедра.
Чем свежее кора - тем лучше она отпугивает насекомых
Чем свежее кора - тем лучше она отпугивает насекомых
  • Спрей с эфирными маслами. В 0,5 л чистой воды добавьте несколько капель лавандового или мятного масла, а после обработайте стенки шкафа.
  • Липкая лента также хорошо помогает бороться с молью. Чтобы привлечь насекомых на ленту, можно нанести на нее рыбий жир.

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Теги:
#Лайфхаки #Мотыльки #Шкафы
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