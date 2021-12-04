Как избавиться от моли в шкафу: проверенные способы

Бороться с насекомым можно с помощью натуральных средств

Моль — один из самых неприятных и распространенных вредителей, проживающих в квартирах и частных домах. Заметив такой крошечный мотылек в доме, не сразу задумываешься, какой вред он способен принести вещам. Когда в шкафу оказывается паразит, а на одежде некрасивые залысины — приходит время с ним бороться.

Для того, чтобы прогнать моль из шкафа, достаточно простых натуральных средств, которые найдутся в вашем доме, пишет Rivne1.

Как избавиться от моли в шкафу

Уксус. Обычный столовый уксус разбавляем водой в пропорции 1:1 и обрабатываем мебель. Но смотрите, чтобы уксус не попал на одежду, иначе останутся пятна.

Обычный столовый уксус разбавляем водой в пропорции 1:1 и обрабатываем мебель. Но смотрите, чтобы уксус не попал на одежду, иначе останутся пятна. Ароматные травы. Они приятно пахнут для людей, но совсем не по душе моли. Более эффективными будут тканевые мешочки с розмарином и чабрецом. Также подойдут палочки корицы, гвоздика (в ней содержится инсектицид эвгенол, который и отпугивает насекомых), сухой лавровый лист (можно также окропить одежду прокипяченной водой с листьями).

Они приятно пахнут для людей, но совсем не по душе моли. Более эффективными будут тканевые мешочки с розмарином и чабрецом. Также подойдут палочки корицы, гвоздика (в ней содержится инсектицид эвгенол, который и отпугивает насекомых), сухой лавровый лист (можно также окропить одежду прокипяченной водой с листьями). Также моль не может терпеть запах кедровой коры. Достаточно будет положить немного коры в мешочек и подвесить его в шкафу. Если есть деньги, отличным вариантом будет приобрести новый шкаф из натурального кедра.

Чем свежее кора - тем лучше она отпугивает насекомых

Спрей с эфирными маслами. В 0,5 л чистой воды добавьте несколько капель лавандового или мятного масла, а после обработайте стенки шкафа.

0,5 л чистой воды добавьте несколько капель лавандового или мятного масла, а после обработайте стенки шкафа. Липкая лента также хорошо помогает бороться с молью. Чтобы привлечь насекомых на ленту, можно нанести на нее рыбий жир.

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