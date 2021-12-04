Как избавиться от моли в шкафу: проверенные способы
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Бороться с насекомым можно с помощью натуральных средств
Моль — один из самых неприятных и распространенных вредителей, проживающих в квартирах и частных домах. Заметив такой крошечный мотылек в доме, не сразу задумываешься, какой вред он способен принести вещам. Когда в шкафу оказывается паразит, а на одежде некрасивые залысины — приходит время с ним бороться.
Для того, чтобы прогнать моль из шкафа, достаточно простых натуральных средств, которые найдутся в вашем доме, пишет Rivne1.
Как избавиться от моли в шкафу
- Уксус. Обычный столовый уксус разбавляем водой в пропорции 1:1 и обрабатываем мебель. Но смотрите, чтобы уксус не попал на одежду, иначе останутся пятна.
- Ароматные травы. Они приятно пахнут для людей, но совсем не по душе моли. Более эффективными будут тканевые мешочки с розмарином и чабрецом. Также подойдут палочки корицы, гвоздика (в ней содержится инсектицид эвгенол, который и отпугивает насекомых), сухой лавровый лист (можно также окропить одежду прокипяченной водой с листьями).
- Также моль не может терпеть запах кедровой коры. Достаточно будет положить немного коры в мешочек и подвесить его в шкафу. Если есть деньги, отличным вариантом будет приобрести новый шкаф из натурального кедра.
- Спрей с эфирными маслами. В 0,5 л чистой воды добавьте несколько капель лавандового или мятного масла, а после обработайте стенки шкафа.
- Липкая лента также хорошо помогает бороться с молью. Чтобы привлечь насекомых на ленту, можно нанести на нее рыбий жир.
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