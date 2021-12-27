Ніколи не сварилися і навіть допомагали один одному: якими були стосунки українки та її вбивці в Італії

Чоловік намагався обмовити покійну, але йому майже ніхто не повірив

Жорстока розправа над 67-річною українкою Марією Баран в Італії стала величезною несподіванкою не лише для її рідних, а й для багатьох співвітчизників. Як відомо, Марію, яка працювала доглядальницею у практично своєї однолітки, застрелив брат італійської синьйори Пеллегріно Рейбальді.

"Телеграф", поспілкувавшись з Ольгою Баран, дочкою покійної, спробував з’ясувати, якими ж були стосунки загиблої та вбивці.

Одразу варто зазначити, що після трагедії дуже багато ЗМІ, як італійських, так і українських, розтиражували слова зловмисника. У своїй заяві 81-річний пенсіонер намагався очорнити пам’ять Марії Баран, звинувативши її у крадіжці грошей. При цьому, за словами Ольги, її мама була вкрай неконфліктною людиною, яка працювала все своє життя і ніколи не взяла чужого. Та й із убивцею до трагедії стосунки у Марії нібито складалися цілком нормально.

Ольга розповідає, що мати переважно приділяла увагу винятково його сестрі, що логічно — саме її доглядальницею вона й була. Її синьйора разом із братом жили в престижному районі Торре-Аннунціата, мали простору квартиру з видом на море.

Марія Баран (у центрі) з подругами

Згадуючи розповіді Марія, наша співрозмовниця пояснює, що Пеллегріно Рейбальді тримав кілька кімнат замкненими на ключ. 68-річна синьйора у свої апартаменти покійну допускала без будь-яких обмежень: вона їй готувала, прибирала та супроводжувала у прогулянках за необхідності.

Із її братом Марія майже не перетиналася, жінки навіть їли окремо від нього. При цьому одного разу він навіть допоміг українці дістатися муніципалітету, де вона подавала запит на отримання італійської пенсії.

Втім, останнім часом італієць став запальнішим і вразливішим, вони з сестрою все частіше лаялися. Як згадує Ольга, напередодні загибелі мама зізналася, що увечері вибухнув великий скандал, який ледь не дійшов до бійки. Марії довелося по суті рознімати сперечальників.

"І ось тоді пенсіонер розсердився: "Марія, йди звідси, йди з дому!". Мама йому: "Ти хоч би совість мав — виганяти мене серед ночі на вулицю, я вже переночую до ранку". А синьйора заявила, що доглядальниця нікуди не піде", — переказує жінка слова матері, згадуючи, що італійка навіть запевняла, що вистрибне з вікна, якщо Марія покине будинок.

Втім, зранку 15 грудня, коли й сталося вбивство, ніщо не натякало на майбутню трагедію, стверджує Ольга. Вона розмовляла із родичкою сім’ї, яка розповіла, що жінки встигли з’їздити до лікарні та пообідати, а чоловік нібито навіть погодився на те, щоб українка залишилася працювати.

Тим не менше, поки Марія Баран на кухні займалася приготуванням кави, італієць увійшов зі зброєю і вистрілив у неї чотири рази.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у яких стосунках з оточуючими була покійна і якою матір’ю запам’ятали її дочки.