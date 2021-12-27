Никогда не ссорились и даже помогали друг другу: какими были отношения украинки и ее убийцы в Италии

Мужчина пытался оклеветать покойную, но ему почти никто не поверил

Жестокая расправа над 67-летней украинкой Марией Баран в Италии стала огромной неожиданностью не только для ее родных, но и многих соотечественников. Как известно, Марию, работавшую сиделкой у практически своей одногодки, застрелил брат итальянской синьоры Пеллегрино Рейбальди.

"Телеграф", пообщавшись с Ольгой Баран, дочерью покойной, попытался выяснить, какими же были отношения погибшей и убийцы.

Для начала стоит отметить, что после трагедии очень много СМИ, как итальянских, так и украинских, растиражировали слова злоумышленника. В своем заявлении 81-летний пенсионер пытался очернить память Марии Баран, обвинив ее в краже денег.

При этом, по словам дочери Ольги, ее мама была крайне неконфликтным человеком, который работал всю свою жизнь и никогда не взял чужого. Да и с убийцей до трагедии отношения у Марии якобы складывались вполне нормально.

Ольга рассказывает, что мать в основном уделяла внимание исключительно его сестре, что логично — именно её сиделкой она и была. Её синьора вместе с братом жили в престижном районе Торре-Аннунциата, имели просторную квартиру с видом на море.

Мария Баран (в центре) с подругами

Вспоминая рассказы Мария, наша собеседница поясняет, что Пеллегрино Рейбальди держал свои несколько комнат запертыми на ключ. 68-летняя синьора в свои апартаменты покойную допускала без любых ограничений: она ей готовила, убирала и сопровождала в прогулках по мере необходимости.

С её же братом у Марии Баран было минимальное количество пересечений, женщины даже ели отдельно от него. При этом однажды он ей даже помог добраться до муниципалитета, где она подавала запрос на получение итальянской пенсии.

Впрочем, в последнее время итальянец стал более вспыльчив и уязвим, они с сестрой все чаще ругались. Как вспоминает Ольга, накануне гибели мама призналась, что вечером разразился большой скандал, который едва не дошел до драки. Марии пришлось, по сути, разнимать спорщиков.

"И вот тогда пенсионер рассердился: "Мария, уходи отсюда, уходи из дома!". Мама ему: "Ты хоть бы совесть имел — выгонять меня среди ночи на улицу, я уж переночую до утра". А синьора заявила, что сиделка никуда не пойдет", — пересказывает женщина слова матери, вспоминая, что итальянка даже уверяла, что выпрыгнет с окна, если Мария покинет дом.

Впрочем, с утра 15 декабря, когда и случилось убийство, ничто не намекало на будущую трагедию, говорит Ольга. Она беседовала с родственницей семьи, которая рассказала, что женщины успели съездить в больницу и пообедать, а мужчина якобы даже согласился на то, чтобы украинка осталась работать.

Тем не менее пока Мария Баран на кухне занималась готовкой кофе, итальянец вошел с оружием и выстрелил в нее четыре раза.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в каких отношениях с окружающими была покойная и какой мать запомнили её дочери.