Україна вийшла з "червоної" зони карантину: нові правила та регіони, де ситуація найгірша (таблиця)

Одна з областей взагалі відповідає "зеленій" зоні, але суворі правила залишаться скрізь

Ситуація з коронавірусом в Україні, де станом на 30 грудня зафіксували 5 930 нових випадків хвороби, продовжує покращуватися. Відтепер у нашій країні більше немає "червоних" зон: усі регіони, демонструючи покращені показники з динаміки та рівня госпіталізацій, тестування та нових випадків ковіду, стали "жовтими".

Згідно з оновленою інформацією МОЗ, найбільше — 447 осіб — заразилися коронавірусом у Києві, 314 — на Полтавщині, 268 — на Черкащині. Однак у багатьох регіонах кількість нових випадків не дотягує до сотні (Харківська, Херсонська, Дніпропетровська області).

Динаміка рівня госпіталізацій знизилася скрізь, а завантаженість лікарень — приблизно 20%. Найвищий показник — в Івано-Франківській області, де зайнято 42,1% ліжко-місць.

Цікаво, що Херсонщина, де зафіксували лише 66 нових випадків коронавірусу, і зовсім відповідає за всіма параметрами не "жовтій", а "зеленій" зоні, куди може перейти незабаром.

Коронавірус в Україні та "жовті" зони

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Що залишається під забороною

Навіть незважаючи на відсутність "червоних" зон, карантин в Україні продовжується. Втім, деякі послаблення все ж таки торкнуться роботи шкіл, де щеплені від ковіду не всі співробітники (тепер персонал має бути вакцинований хоча б однією дозою).

Проте не варто забувати, що, як і раніше, заборонені:

проведення масових заходів (виняток є атестація учнів/студентів);

робота кінотеатрів, театрів, музеїв, інших закладів культури;

прийом клієнтів у басейнах, спортзалах, фітнес-клубах;

робота закладів громадського харчування (проте доставка та винесення дозволені);

міжобласні та міжнародні перевезення.

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Тільки з документами

Звичайно, за наявності ковід-сертифікатів всі ці табу скасовуються. Причому спрацює не лише "зелений" документ про вакцинацію двома дозами, а й "жовтий" — про імунізацію однією.

Якщо ж у вас немає сертифікату українського зразка, то альтернативою йому можуть стати:

негативний результат ПЛР-тесту, зроблений пізніше двох діб до пред’явлення;

міжнародне свідоцтво, що підтверджує вакцинацію;

довідка про одужання від коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зростає кількість хворих на штам коронавірусу "Омікрон". Окрім Києва, нові випадки виявили у Львові та Дніпрі.

Британські імунологи, які впритул зіткнулися з поширенням цієї мутації вірусу, відзначають, що прояви "Омікрону" найчастіше легші, ніж у раніше виявлених штамів.