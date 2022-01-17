"Шматочки історії": у Британії жінка за 45 років зібрала багатотисячну колекцію пакетів (фото)

Найстаріший експонат у колекції був виготовлений ще у 1954 році.

У Великій Британії жінка за 45 років зібрала унікальну колекцію пластикових пакетів — деякі з них коштують сотні фунтів стерлінгів, а найстарішому аж 68 років.

Як повідомляє видання WalesOnline, унікальною колекцією пакетів володіє мешканка Уельсу Анжела Кларк. Незвичне захоплення у жінки з’явилося у 11-річному віці, коли її родина готувалася до срібного ювілею королеви Єлизавети II.

За словами жінки, колекціонування пакетів розпочалося з 1976 року, коли будинки з нагоди ювілею королеви Великобританії прикрашали прапорами. Кларк розповіла, що того року всі магазини продавали сумки з британським прапором або королевою.

"Я думала, що вони чудові, тому моя мама заохочувала мене придбати їх, щоб ми могли прикрасити наші вікна, це був досить дешевий спосіб отримати профспілковий прапор і розмістити його у вашому вікні", — розповіла Анжела Кларк.

Колекціонуванням пакетів жінка захопилася ще в 11-річному віці

З того часу жінці вдалося зібрати близько 10 000 пакетів з різних куточків світу. Звісно ж, не без допомоги людей.

Одного разу Анжела Кларк ще й дитячому віці взяла участь у програмі BBC під назвою "Багатоколірний магазин обміну". Дівчинка написала про своє незвичне хобі — колекціонування пакетів — і таким чином про неї дізнався світ.

Спочатку колекція пакетів складалася лише з 200 одиниць, однак після виходу програми дівчинці почали дарувати пакети з різних куточків світу і колекція дуже швидко зросла.

Зараз у колекції Кларк є близько 10 000 пакетів різних виробників, у тому числі магазинів, які вже давно закрилися — C&A, Woolworth, BHS (British Home Stores), Fine Fair і Lipton, Paradise, David Morgan і Allders. Жінка називає пакети "шматочками історії" і зберігає їх у спеціально побудованому сховищі на заводі свого чоловіка.

Крім того, серед експонатів колекції Кларк є пакет з вежами-близнюками у Нью-Йорку та навіть пакет з Гонконгу часів Британської імперії. Найстарішому пакету у колекції Кларк понад 68 років. Він виготовлений ще у 1954 році. Попри те, що колекція може коштувати великих грошей, розлучатися із нею Анжела не збирається.

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