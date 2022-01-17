Рус

"Шматочки історії": у Британії жінка за 45 років зібрала багатотисячну колекцію пакетів (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
Колекція Анжели Кларк налічує 10000 різних пластикових пакетів
Колекція Анжели Кларк налічує 10000 різних пластикових пакетів

Найстаріший експонат у колекції був виготовлений ще у 1954 році.

У Великій Британії жінка за 45 років зібрала унікальну колекцію пластикових пакетів — деякі з них коштують сотні фунтів стерлінгів, а найстарішому аж 68 років.

Як повідомляє видання WalesOnline, унікальною колекцією пакетів володіє мешканка Уельсу Анжела Кларк. Незвичне захоплення у жінки з’явилося у 11-річному віці, коли її родина готувалася до срібного ювілею королеви Єлизавети II.

За словами жінки, колекціонування пакетів розпочалося з 1976 року, коли будинки з нагоди ювілею королеви Великобританії прикрашали прапорами. Кларк розповіла, що того року всі магазини продавали сумки з британським прапором або королевою.

"Я думала, що вони чудові, тому моя мама заохочувала мене придбати їх, щоб ми могли прикрасити наші вікна, це був досить дешевий спосіб отримати профспілковий прапор і розмістити його у вашому вікні", — розповіла Анжела Кларк.

Колекціонуванням пакетів жінка захопилася ще в 11-річному віці
Колекціонуванням пакетів жінка захопилася ще в 11-річному віці

З того часу жінці вдалося зібрати близько 10 000 пакетів з різних куточків світу. Звісно ж, не без допомоги людей.

Одного разу Анжела Кларк ще й дитячому віці взяла участь у програмі BBC під назвою "Багатоколірний магазин обміну". Дівчинка написала про своє незвичне хобі — колекціонування пакетів — і таким чином про неї дізнався світ.

Спочатку колекція пакетів складалася лише з 200 одиниць, однак після виходу програми дівчинці почали дарувати пакети з різних куточків світу і колекція дуже швидко зросла.

Зараз у колекції Кларк є близько 10 000 пакетів різних виробників, у тому числі магазинів, які вже давно закрилися — C&A, Woolworth, BHS (British Home Stores), Fine Fair і Lipton, Paradise, David Morgan і Allders. Жінка називає пакети "шматочками історії" і зберігає їх у спеціально побудованому сховищі на заводі свого чоловіка.

Крім того, серед експонатів колекції Кларк є пакет з вежами-близнюками у Нью-Йорку та навіть пакет з Гонконгу часів Британської імперії. Найстарішому пакету у колекції Кларк понад 68 років. Він виготовлений ще у 1954 році. Попри те, що колекція може коштувати великих грошей, розлучатися із нею Анжела не збирається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії вживаного плюшевого ведмедика продають за мільйон гривень — що у ньому унікального.

Теги:
#Велика Британія #Колекція #Пластикові пакети
Ключові новини тижня
Україна
Головні події тижня: хакери атакували Україну, Шевченка звільнили з "Дженоа"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові новини тижня
Головні події тижня: хакери атакували Україну, Шевченка звільнили з "Дженоа"
Дата публікації
Категорія
Петро Порошенко прибуде до аеропорту "Київ-Жуляни"
Повернення Порошенка до України: всі подробиці, онлайн-трансляція
Дата публікації
Категорія
Хакери атакували близько 70 сайтів.
"Не піддавайтеся паніці": у Мінцифри розповіли, чому хакери атакували сайти уряду
Дата публікації
Категорія
У деяких областях дощ поступово переросте у сніг
Шквальний вітер та сніг з дощем: частину України знову накриє непогода
Дата публікації
Категорія
Представниця Одеської міськради розповіла про зміну шкільного харчування для дітей
"Пюре музичне": одеська чиновниця насмішила критикою нового меню Клопотенка