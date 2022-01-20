Журналісти бойкотували прес-конференцію президента Макрона, демонстративно залишивши залу (відео)

Поведінка глави держави обурила представників ЗМІ

Під час пресконференції президента Франції Емманюеля Макрона, який наразі є очільником ЄС, журналісти демонстративно пішли з зали, продемонструвавши своє невдоволення.

Як повідомляє видання "Le Monde", на такий протест представники тутешніх ЗМІ зважилися через відмову Макрона відповідати на підготовлені ними запитання. Натомість президент вийшов до журналістів із попередньо записаною чотирихвилинною промовою. Інцидент трапився у середу, 19 січня.

Також зазначається, що пресконференції передувала зустріч Макрона з представниками Європарламенту, перед якими очільник звітував близько 1,5 години. Так, як спілкування з представниками влади затягнулася, повноцінну зустріч із журналістами, на якій вони планували поставити питання щодо головування Франції в Європейському союзі та виступу перед депутатами, було вирішено скасувати.

Таке відношення представникам ЗМІ не сподобалося, тож на знак протесту вони просто зібралися та вийшли із зали.

Журналісти йдуть з прес-цонференції президента

Раніше "Телеграф" повідомляв, як французький президент поскаржився на папараці, якому вдалося сфотографувати його, розсікаючим на квадроциклі у купальному костюмі, мотивуючи тим, що журналіст втрутився в його особисте життя.