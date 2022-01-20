Журналисты бойкотировали пресс-конференцию президента Макрона, демонстративно покинув зал (видео)

Поведение главы государства возмутило представителей СМИ

Во время пресс-конференции президента Франции Эмманюэля Макрона, который сейчас является главой ЕС, журналисты демонстративно ушли из зала, продемонстрировав свое недовольство.

Как сообщает издание "Le Monde", на такой протест представители здешних СМИ решились из-за отказа Макрона отвечать на подготовленные ими вопросы, когда президент вышел к журналистам с предварительно записанной четырехминутной речью. Инцидент произошел в среду, 19 января.

Также отмечается, что пресс-конференции предшествовала встреча Макрона с представителями Европарламента, перед которыми глава отчитывался около 1,5 часа. Так, как общение с представителями власти затянулось, полноценную встречу с журналистами, на которой они планировали задать вопросы о председательстве Франции в Европейском союзе и выступлении перед депутатами, было решено отменить.

Такое отношение представителям СМИ не понравилось, поэтому в знак протеста они просто демонстративно собрались и вышли из зала.

Журналисты уходят из пресс-конференции президента

Ранее "Телеграф" сообщал, как французский президент пожаловался на папарацци, которому удалось сфотографировать его, рассекающим на квадроцикле в купальном костюме, мотивируя тем, что журналист вмешался в его личную жизнь.