Платити аліменти будуть по-новому: скільки у 2022 році складе "мінімалка" для дитини
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Сукупний розмір аліментів відтепер становить розмір прожиткового мінімуму для дитини, але є умови
У середу, 26 січня, Рада ухвалила закон №3881 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, які стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)".
За інформацією кореспондента "Телеграфа", який перебуває у залі засідань, свої голоси "за" віддали 299 народних депутатів.
Відтепер дитині призначатимуть тимчасову допомогу держави з урахуванням матеріального стану сім’ї. Проте становитиме вона не більше 50% прожиткового мінімуму. Для того, щоб сім’я отримувала аліменти з держбюджету, є низка умов :
- допомога надається, якщо місце перебування батьків невідоме;
- якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів на дитину;
- якщо батьки не мають фінансової можливості утримувати своє чадо.
Що ж до стягнення з іншого члена сім’ї, то сукупний розмір аліментів відтепер становить розмір прожиткового мінімуму для дитини. Призначає його суд, розглянувши дохід платника.
Мінімальні місячні виплати будуть такими:
- для дітей до 6 років – 1050 грн;
- для дітей від 6 до 18 років – 1309 грн;
- 18-23 роки — 1240,5 грн.
Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік змінив ім’я та прізвище, щоб не платити аліменти на двох дітей сумою 6 тисяч гривень на місяць, проте його викрили.
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