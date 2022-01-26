Платити аліменти будуть по-новому: скільки у 2022 році складе "мінімалка" для дитини

Сукупний розмір аліментів відтепер становить розмір прожиткового мінімуму для дитини, але є умови

У середу, 26 січня, Рада ухвалила закон №3881 "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, які стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів)".

За інформацією кореспондента "Телеграфа", який перебуває у залі засідань, свої голоси "за" віддали 299 народних депутатів.

Відтепер дитині призначатимуть тимчасову допомогу держави з урахуванням матеріального стану сім’ї. Проте становитиме вона не більше 50% прожиткового мінімуму. Для того, щоб сім’я отримувала аліменти з держбюджету, є низка умов :

допомога надається, якщо місце перебування батьків невідоме;

якщо один із батьків ухиляється від сплати аліментів на дитину;

якщо батьки не мають фінансової можливості утримувати своє чадо.

Що ж до стягнення з іншого члена сім’ї, то сукупний розмір аліментів відтепер становить розмір прожиткового мінімуму для дитини. Призначає його суд, розглянувши дохід платника.

Мінімальні місячні виплати будуть такими:

для дітей до 6 років – 1050 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 1309 грн;

18-23 роки — 1240,5 грн.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік змінив ім’я та прізвище, щоб не платити аліменти на двох дітей сумою 6 тисяч гривень на місяць, проте його викрили.