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Платить алименты будут по-новому: сколько в 2022 году составит "минималка" для ребенка

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Дети будут получать от 1050 грн в месяц, однако сумму должен решить суд Новость обновлена 26 января 2022, 14:46
Дети будут получать от 1050 грн в месяц, однако сумму должен решить суд

Совокупный размер алиментов отныне составляет размер прожиточного минимума для ребенка, но есть условия

В среду, 26 января, Рада приняла закон №3881 "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка из других членов семьи и родственников)".

По информации корреспондента "Телеграфа", который находится в зале заседаний, свои голоса "за" отдали 299 народных депутатов.

Отныне ребенку будут назначать временную помощь государства с учетом материального положения семьи. Однако составит она не более 50% прожиточного минимума. Для того, чтобы семья получала алименты из госбюджета, есть ряд условий:

  • помощь оказывается, если место пребывание родителей неизвестно;
  • если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов на ребенка;
  • если родители не имеют финансовой возможности содержать свое чадо.

Что же касается взыскания с другого члена семьи, то совокупный размер алиментов отныне составляет размер прожиточного минимума для ребенка. Назначает его суд, рассмотрев доход плательщика.

Минимальные месячные выплаты будут такими:

  • для детей до 6 лет — 1050 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 1309 грн;
  • 18-23 года — 1240,5 грн.

Напомним, в Запорожье мужчина изменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на двоих детей суммой 6 тысяч гривен в месяц, однако его разоблачили.

Теги:
#Дети #Семья #Алименты #Выплаты
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