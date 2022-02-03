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Як підготуватися до тесту на коронавірус: основні правила (інфографіка)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Перед ПЛР та експрес-тестом на коронавірус заборонено їсти та навіть курити
Перед ПЛР та експрес-тестом на коронавірус заборонено їсти та навіть курити

Якщо не дотримуватись цих правил, то тест може дати хибний результат.

Україною активними темпами поширюється штам коронавірусу "Омікрон", який своїми симптомами дуже нагадує гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Встановити діагноз COVID-19 може лише лікар на підставі тесту (ПЛР або антиген), для якого потрібен мазок з носоглотки.

Як пояснюють в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус інфо", до проведення тесту на COVID-19 потрібна спеціальна підготовка.

Як правильно підготуватися до здачі тесту на COVID-19?

Фахівці МОЗ радять здавати ПЛР-тест на коронавірус з самого ранку. Дуже бажано це робити одразу після нічного сну, або протягом години після нього.

За 6 годин до тестування забороняється вживати будь-які препарати для горла — мова як про пігулки для розсмоктування, так і про спреї.

За 3-4 години до тесту заборонено їсти, пити, жувати гумку, їсти цукерки, чистити зуби, полоскати ротову порожнину ополіскувачем та навіть курити.

Як підготуватися до ПЛР-тестування. Інфографіка: Telegram-канал "Коронавірус інфо".
Як підготуватися до ПЛР-тестування. Інфографіка: Telegram-канал "Коронавірус інфо".

У чому відмінність між ПЛР-тестом та антиген-тестом на COVID-19?

Відмінність цих двох тестів у швидкості їх проведення і ще деяких нюансах.

ПЛР тест роблять на початку захворювання (найбільша його чутливість між 7 та 14 днем після інфікування). Результат тесту, зазвичай, готують протягом доби після забору матеріалу. Такий вид тестування вважається найбільш точним і слугує підставою для постановки діагнозу пацієнту.

Антиген-тест (він же експрес) найефективніше використовувати на початкових стадіях захворювання, а результати його дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.

Для експрес-тесту та ПЛР-тесту беруть мазок із носоглотки чи ротоглотки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що МОЗ назвало п’ять симптомів, за яких потрібно обов’язково робити тест на коронавірус.

Теги:
#Україна #Коронавірус #Covid-19 #ПЛР-тест
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