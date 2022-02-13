На замітку туристам: п’ять речей, які не можна робити під час закордонної подорожі

Використовуйте ці поради, щоб не затьмарити поїздку неприємностями.

Більшість людей з величезною радістю вирушають у подорожі, щоб відкрити для себе нові грані світу та на власні очі побачити інші країни. І якщо досвідчені туристи знають, як поводитися в іноземних державах, то у новачків можуть виникати з цим проблеми.

Щоб неприємностей у поїздці в іншу країну було мінімум, "Телеграф" зібрав топ-5 порад, як не слід поводитися під час подорожі.

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Що не можна робити у подорожі?

Порушувати закон

Як передає TOPvoyager, незнання закону не звільняє від відповідальності, тому навіть дрібні провини на кшталт несплати проїзду, або недопалка, кинутого повз урну, можуть загрожувати наслідками. Розмір штрафів в інших країнах досить великий, тому краще їх не отримувати. Не кажучи вже про значно серйозні правопорушення, на кшталт крадіжок, бійок — це загрожує обмеженням свободи та депортацією із забороною на в’їзд до країни.

Працювати нелегально

Цей пункт також належить до порушень закону, проте є серйознішим. Тут йдеться не про одноразову допомогу, на кшталт помити машину за гроші, або допомогти комусь із прибиранням за певну плату, а про умисну поїздку на роботу за туристичною візою, або за безвізом з біометричним паспортом. Якщо Ваш задум розкриють, то ризикуєте виїхати з країни без грошей, з величезним штрафом та забороною на в’їзд до країни.

Оплачувати неофіційні послуги

Не секрет, що іноземні туристи часто стають метою шахраїв, які бажають отримати легкі гроші. Особливо якщо бачать, що приїжджі погано знають мову, не орієнтуються в місті й легко йдуть на поводу. У такі моменти туристам потрібно бути дуже уважними, щоб не залишитися без засобів для перебування в чужій країні. Жодних усних домовленостей та неперевірених організацій — всього цього треба уникати.

Гастрономічний туризм на непідготовлений організм

Страви в іноземних державах приваблюють туристів своєю різноманітністю, проте не всі вони підходять середньостатистичним українцям. У деяких країнах можна натрапити на таке, що неадаптованому шлунку переварити легко не вдасться — це може призвести до отруєнь і навіть алергій. Тому, у поїздку про всяк випадок візьміть із собою ліки.

Висміювати чужу культуру

Традиції деяких народів можуть бути незрозумілими деяким туристам, або навіть виглядати дивно/безглуздо, проте ні в якому разі не варто їх висміювати. Ризикуєте додати неприємностей у свою поїздку, оскільки таку поведінку можуть сприйняти як ворожу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого краще не робити в готелях і навів кілька важливих пунктів, які краще дотримуватись у номерах для відпочинку. Також ми писали, що не можна забирати "на згадку" з готелів.