На заметку туристам: пять вещей, которые нельзя делать во время заграничного путешествия

Используйте эти советы, чтобы не омрачить поездку неприятностями.

Большинство людей с огромной радостью отправляются в путешествия, чтобы открыть для себя новые грани мира и собственными глазами увидеть другие страны. И если опытные туристы знают, как себя нужно вести в иностранных государствах, то у новичков могут возникать с этим проблемы.

Чтобы неприятностей в поездке в другую страну было минимум, "Телеграф" собрал топ-5 советов, как не следует себя вести во время путешествия.

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Что нельзя делать в путешествии?

Нарушать закон

Как передает TOPvoyager, незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому даже мелкие проступки вроде неуплаты проезда, или окурка, брошенного мимо урны, могут быть чреваты последствиями. Размер штрафов в других странах довольно большой, потому лучше их не получать. Не говоря уже про значительно серьезные правонарушения, вроде краж, драк — это грозит ограничением свободы и депортацией с запретом на въезд в страну.

Работать нелегально

Этот пункт также относится к нарушениям закона, однако более серьезным. Здесь речь идет не об единоразовой помощи, типа помыть машину за деньги, или помочь кому-то с уборкой за определенную плату, а об умышленной поездке на работу по туристической визе, или по безвизу с биометрическим паспортом. Если Ваш замысел раскроют, то рискуете уехать из страны без денег, с огромным штрафом и запретом на въезд в страну.

Оплачивать неофициальные услуги

Не секрет, что иностранные туристы часто становятся целью мошенников, желающих заполучить деньги. Особенно, если видят, что приезжие плохо знают язык, не ориентируются в городе и легко идут на поводу. В такие моменты туристам нужно быть предельно внимательными, чтобы не остаться без средств для пребывания в чужой стране. Никаких устных договоренностей и непроверенных организаций — всего этого нужно избегать.

Гастрономический туризм на неподготовленный организм

Блюда в иностранных государствах привлекают туристов своим разнообразием, однако не все они подходят среднестатистическому украинцу. В некоторых странах можно наткнутся на такое, что неадаптированному желудку переварить легко не удастся — это чревато отравлениями и даже аллергиями. Поэтому, в поездку на всякий случай возьмите с собой лекарства.

Высмеивать чужую культуру

Традиции некоторых народов могут быть непонятны некоторым туристам, или даже выглядеть странно/нелепо/глупо, однако ни в коем случае не стоит их высмеивать. Рискуете добавить неприятностей в свою поездку, поскольку такое поведение могут воспринять за неуважительное.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего лучше не делать в гостиницах и привел несколько важных пунктов, которые лучше соблюдать в номерах для отдыха. Также мы писали, что нельзя забирать "на память" из отелей.