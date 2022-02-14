Стрітення Господнє 2022: що категорично заборонено робити 15 лютого

Стрітення Господнє бажано провести вдома, у родинному колі.

Традиційно, 15 лютого, відзначається одне з 12-ти найважливіших свят у православному церковному календарі — Стрітення Господнє. Таку назву свято отримало тому, що саме цього дня маленького Ісуса, через 40 днів після народження, його мати, Пресвята Діва Марія, принесла до Храму, де їх зустрів старець Симеон.

У це свято у всіх церквах проводять святкові служби, під час яких заведено здійснювати обряд освячення свічок, які віряни забирають додому і запалюють лише під час читання молитов. Також на Стрітення заведено святити воду, і бажано пробачити всі образи та повернути усі борги. Проте, крім традицій, християнське свято має свої обмеження та повір’я.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна прати, забирати, робити ремонт.

Заборонено лихословити, бажати людям зла, сваритися.

Не можна пропускати урочистого богослужіння у церкві.

Не можна йти з храму без свічки.

Не слід вирушати у далеку дорогу.

Не можна сумувати та сумувати.

Не можна вінчатися, влаштовувати гучні застілля та напиватися.

Не можна на Стрітення також шити, вишивати, в’язати чи займатися іншим рукоділлям

Також, слід зазначити, що у народі вірили, що на Стрітення зустрічаються зима з весною. Предки вважали, що погода навесні буде такою ж, як і на Стрітення Господнє.

Щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких зі святом Стрітення Господнє, "Телеграф" підготував гарні вітання українською мовою.