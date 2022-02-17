"Може їм допомогти?": у мережі сміються з російських танків, що потонули в багнюці поряд з Україною (відео)

З’явилося нове відео з танками армії РФ, які не можуть зрушити з місця через пухкий ґрунт

У мережі продовжується так званий флешмоб, учасники якого викладають все нові відео з російськими танками, що застрягли у бруді біля кордонів з Україною.

Один із останніх — "полонені" танки, що дуже схожі на ті, які намагався відкопати екскаватор кілька днів тому на полігоні під Ростовом. Очевидно, зусилля залишилися марними: як бачимо на записі, на місцевості вже не працює рятувальна техніка, а бронемашини залишаються в розкопаній землі.

Звісно, українці в мережі сміються з російських військових і жартома пишуть про їхню бойову злагодженість. Дехто каже, що не треба було витрачатися на стіну з Росією — мовляв, бруд значно ефективніший. Інші знайшли виправдання танкістам РФ: мовляв, вони просто не хочуть воювати.

Нагадаємо, що раніше мережу насмішило відео так званих навчань у РФ, де дивізійна самохідна гаубиця "Мста-С" просто застряє на сніговому схилі. Під задерикувату музику на допомогу "полоненій" гарматі мчать інші солдати.