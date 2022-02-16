Російські гармати застряють у снігу поряд з Україною: у мережі веселяться (відео)
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Українці жартують, що, мабуть, важка праця для РФ — дістатися до Києва за три дні
Поки РФ заявляє про часткове відведення військ від українських кордонів, у мережі з’являється все більше фото та відео військової присутності росіян поблизу нашої країни. Є серед них й оптимістичні, які доводять, що армія країни-агресора не така вже й потужна та вміла, як підносять.
Так, військовий блогер і аналітик Анатолій Штефан "Штірліц" опублікував відео так званих навчань у РФ, де дивізійна самохідна гаубиця "Мста-С" просто застрягла на сніговому схилі. Під бадьорливу музику на допомогу "полоненій" гарматі мчать інші солдати.
Дане відео, опубліковане 16 лютого з підписом "Флешмоб продовжується", вже переглянули сотні людей, більшість з яких сміється з військових навичок росіян.
"Тяжка праця дійти до Києва. Точно за три дні?" — іронізують у Телеграм-каналі військового блогера.
Деякі згадують про NLAW — гранатомети, здатні знищувати подібну російську техніку.
Нагадаємо, росіяни зруйнували популярний міф про те, що "танки бруду не бояться", коли бойова техніка ув’язнула в пухкому грунті на полігоні під Ростовом.
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