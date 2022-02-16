Укр

Российские пушки застревают в снегу рядом с Украиной: в сети веселятся (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Российские войска остаются у границ Украины, но не все у них так гладко Новость обновлена 16 февраля 2022, 10:42
Российские войска остаются у границ Украины, но не все у них так гладко

Украинцы шутят о том, что, видимо, тяжкий труд для РФ — добраться до Киева за три дня

Пока РФ заявляет о частичном отводе войск от украинских границ, в сети появляется все больше фото и видео военного присутствия россиян близ нашей страны. Есть среди них и весьма оптимистичные, которые доказывают, что армия страны-агрессора не такая уж мощная и умелая, как преподносят.

Так, военный блогер и аналитик Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео так называемых учений в РФ, где дивизионная самоходная гаубица "Мста-С" попросту застряет на снежном склоне. Под задорную музыку на помощь "плененной" пушке мчат другие солдаты.

Армия РФ застревает в снегу под Украиной

Данное видео, опубликованное 16 февраля с подписью "Флешмоб продолжается", уже просмотрели сотни человек, большинство из которых смеется над военными навыками россиян.

"Тяжкий труд дойти до Киева. Точно за три дня?" — иронизируют в Телеграмм-канале военного блогера.

Некоторые вспоминают про NLAW — гранатометы, которые способны уничтожать подобную российскую технику.

Напомним, россияне разрушили популярный миф о том, что "танки грязи не боятся", когда боевая техника благополучно увязла в рыхлой почве на полигоне под Ростовом.

Теги:
#Россия #Реакция #Вторжение #Гаубица #Границы Украины
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