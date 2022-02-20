Вихідні у березні: скільки і коли відпочиватимуть українці

У березні українці матимуть чотириденний вікенд

У першому місяці весни на жителів України очікує дев'ять офіційних вихідних днів. Додаткові два дні для відпочинку українці отримають завдяки Міжнародному жіночому дню, який зазвичай відзначають 8 березня.

Як інформує портал "change.ua", з 31 календарного дня, лише 22 будуть робочими і аж дев'ять — вихідними.

У поточному, 2022 році, Міжнародний жіночий день, який українці святкують 8 березня, припадає на вівторок. Офіційно цей день буде неробочим. Окрім цього, понеділок, 7 березня, також зроблять вихідним і, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 серпня 2021 року, перенесуть його на наступну суботу, 12 березня.

Відтак, жителів України очікує такий собі чотириденний вікенд з суботи по вівторок, тобто 5, 6, 7 та 8 березня відповідно.

Що стосується інших неробочих днів, то це вже звичні суботи та неділі — 13, 19 та 20, 26 та 27 березня.

Також варто наголосити, що упродовж березня 2022 року жодних скорочених робочих днів, згідно із чинним законодавством, не передбачається.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які погодні умови очікують на українців у березні, згідно з прогнозами народних синоптиків.

Окрім цього нагадаємо, яким знакам зодіаку перший місяць весни підготував приємні сюрпризи у вигляді успіху в різних сферах дільності.