Чи варто чекати тепла у березні: прогнози народних синоптиків

Метеорологи сходяться у приблизній оцінці першої половини місяця

Трохи більш як за тиждень в Україну прийде календарна весна. Згідно з прогнозами, до кінця лютого в країні триматиметься тепла погода, а березень може зробити кілька неприємних сюрпризів.

Такий прогноз залишив нащадкам народний синоптик Леонід Горбань у книзі погоди до 2030 року.

За його словами, погоду 2022 року визначає Юпітер. Весна в такі роки пізня та волога, а заморозків можна чекати до травня.

Згідно з прогнозом Горбаня:

1-4 березня потрібно чекати сильних морозів та снігу

з 5 по 18 березня буде здебільшого морозно та ясно, але вже 19-20 пройде сніг

починаючи з 21 березня погода стане мінливою та вдень буде тепло

з 21 по 23 – опади у вигляді мокрого снігу з дощем,

з 24 до кінця місяця тепла погода з періодичними заморозками.

Як повідомив "Телеграфу" народний синоптик Станіслав Щедрін, різкого потепління з приходом календарної весни чекати не варто — початок березня нагадуватиме лютий. Але вже з середини місяця (16 березня), в Україну повернеться холод із дощем та мокрим снігом. Потепління раніше 19-20 березня синоптик чекати не радить, але після того, сонячна погода може протриматися до кінця місяця.

Як раніше писав "Телеграф", народний прогноз синоптика Горбаня свідчить, що погода без заморозків на Україну чекає лише з середини квітня. Великдень, який у 2022 році припадає на 24 квітня, може стати першим теплим днем.