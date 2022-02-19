Стоит ли ждать тепла в марте: прогнозы народных синоптиков
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Метеорологи сходятся в приблизительной оценке первой половины месяца
Чуть более чем через неделю в Украину придет календарная весна. Согласно прогнозам, до конца февраля в стране будет держаться теплая погода, а март может преподнести несколько неприятных сюрпризов.
Такой прогноз оставил потомкам народный синоптик Леонид Горбань в своей книге погоды до 2030 года.
По его словам, погоду в 2022 году определяет Юпитер. Весна в такие годы поздняя и влажная, а заморозков можно ждать до мая.
Согласно прогнозу Горбаня:
- 1-4 марта нужно ждать сильных морозов и снега
- с 5 по 18 марта будет по большей части морозно и ясно, но уже 19-20 пройдет снег
- начиная с 21 марта погода станет переменчивой и днем будет тепло
- с 21 по 23 — осадки в виде мокрого снега с дождем,
- с 24 и до конца месяца теплая погода с периодическими заморозками.
Как сообщил "Телеграфу" народный синоптик Станислав Щедрин, резкого потепления с приходом календарной весны ждать не стоит — начало марта будет напоминать февраль. Но уже с середины месяца (16 марта), в Украину вернется холод с дождем и мокрым снегом. Потепления раньше 19-20 марта синоптик ждать не советует, но после — солнечная погода может продержаться до конца месяца.
Как ранее писал "Телеграф", народный прогноз синоптика Горбаня свидетельствует, что погода без заморозков Украину ждет только с середины апреля. Пасха, которая в 2022 году выпадает на 24 апреля, может стать первым теплым днем.
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