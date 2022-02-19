Укр

Стоит ли ждать тепла в марте: прогнозы народных синоптиков

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Весенние первоцветы Новость обновлена 19 февраля 2022, 11:41
Весенние первоцветы

Метеорологи сходятся в приблизительной оценке первой половины месяца

Чуть более чем через неделю в Украину придет календарная весна. Согласно прогнозам, до конца февраля в стране будет держаться теплая погода, а март может преподнести несколько неприятных сюрпризов.

Такой прогноз оставил потомкам народный синоптик Леонид Горбань в своей книге погоды до 2030 года.

По его словам, погоду в 2022 году определяет Юпитер. Весна в такие годы поздняя и влажная, а заморозков можно ждать до мая.

Согласно прогнозу Горбаня:

  • 1-4 марта нужно ждать сильных морозов и снега
  • с 5 по 18 марта будет по большей части морозно и ясно, но уже 19-20 пройдет снег
  • начиная с 21 марта погода станет переменчивой и днем будет тепло
  • с 21 по 23 — осадки в виде мокрого снега с дождем,
  • с 24 и до конца месяца теплая погода с периодическими заморозками.

Как сообщил "Телеграфу" народный синоптик Станислав Щедрин, резкого потепления с приходом календарной весны ждать не стоит — начало марта будет напоминать февраль. Но уже с середины месяца (16 марта), в Украину вернется холод с дождем и мокрым снегом. Потепления раньше 19-20 марта синоптик ждать не советует, но после — солнечная погода может продержаться до конца месяца.

Как ранее писал "Телеграф", народный прогноз синоптика Горбаня свидетельствует, что погода без заморозков Украину ждет только с середины апреля. Пасха, которая в 2022 году выпадает на 24 апреля, может стать первым теплым днем.

Теги:
#Погода #Март #Прогноз погоды
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