Стоит ли ждать тепла в марте: прогнозы народных синоптиков

Метеорологи сходятся в приблизительной оценке первой половины месяца

Чуть более чем через неделю в Украину придет календарная весна. Согласно прогнозам, до конца февраля в стране будет держаться теплая погода, а март может преподнести несколько неприятных сюрпризов.

Такой прогноз оставил потомкам народный синоптик Леонид Горбань в своей книге погоды до 2030 года.

По его словам, погоду в 2022 году определяет Юпитер. Весна в такие годы поздняя и влажная, а заморозков можно ждать до мая.

Согласно прогнозу Горбаня:

1-4 марта нужно ждать сильных морозов и снега

с 5 по 18 марта будет по большей части морозно и ясно, но уже 19-20 пройдет снег

начиная с 21 марта погода станет переменчивой и днем будет тепло

с 21 по 23 — осадки в виде мокрого снега с дождем,

с 24 и до конца месяца теплая погода с периодическими заморозками.

Как сообщил "Телеграфу" народный синоптик Станислав Щедрин, резкого потепления с приходом календарной весны ждать не стоит — начало марта будет напоминать февраль. Но уже с середины месяца (16 марта), в Украину вернется холод с дождем и мокрым снегом. Потепления раньше 19-20 марта синоптик ждать не советует, но после — солнечная погода может продержаться до конца месяца.

Как ранее писал "Телеграф", народный прогноз синоптика Горбаня свидетельствует, что погода без заморозков Украину ждет только с середины апреля. Пасха, которая в 2022 году выпадает на 24 апреля, может стать первым теплым днем.